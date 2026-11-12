Μαξίμου: Έρχεται νέο πλαίσιο για τη μοριοδότηση – Δεν θα επηρεαστούν οι μαθητές στις επόμενες πανελλαδικές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε την προετοιμασία νέου θεσμικού πλαισίου για τη συμμετοχή και τα έτη δραστηριότητας των αθλητών που λαμβάνουν μόρια

«Το ζήτημα της μοριοδότησης είναι σοβαρό. Κρατά χρόνια αυτός ο νόμος από το 1999, όπως με ενημέρωσε αναλυτικά η υπουργός Παιδείας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και προανήγγειλε προετοιμασία νέου θεσμικού πλαισίου με αφορμή την υπόθεση του αποπεμφθέντος πια υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

«Έχει δώσει οδηγία ο πρωθυπουργός στο υπουργείο Παιδείας και στη γενική γραμματεία Αθλητισμού να έρθει με νέο σχέδιο επανεξέτασης συνολικά του πλαισίου σε δύο κατευθύνσεις:

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Την πραγματική συμμετοχή όσον αφορά στη συμμετοχή στις ομάδες. Και τα χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όταν οριστικοποιηθεί το νέο σχέδιο, θα περιληφθούν μεταβατικές διατάξεις προκειμένου να μην υπάρξουν αναταράξεις σε όσους ετοιμάζονται να ρίχνουν του χρόνου στις πανελλαδικές εξετάσεις. «Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό», σχολίασε ο Μαρινάκης για την υπόθεση του Τσαβδαρίδη, η οποία οδήγησε εκτάκτως σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.