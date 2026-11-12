Πολιτική

Μαξίμου: Έρχεται νέο πλαίσιο για τη μοριοδότηση – Δεν θα επηρεαστούν οι μαθητές στις επόμενες πανελλαδικές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε την προετοιμασία νέου θεσμικού πλαισίου για τη συμμετοχή και τα έτη δραστηριότητας των αθλητών που λαμβάνουν μόρια

Μαξίμου: Έρχεται νέο πλαίσιο για τη μοριοδότηση – Δεν θα επηρεαστούν οι μαθητές στις επόμενες πανελλαδικές
12/11/2026, 12:55
Ελένη Ευαγγελοδήμου
Σχόλια
1 λεπτό

«Το ζήτημα της μοριοδότησης είναι σοβαρό. Κρατά χρόνια αυτός ο νόμος από το 1999, όπως με ενημέρωσε αναλυτικά η υπουργός Παιδείας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και προανήγγειλε προετοιμασία νέου θεσμικού πλαισίου με αφορμή την υπόθεση του αποπεμφθέντος πια υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

«Έχει δώσει οδηγία ο πρωθυπουργός στο υπουργείο Παιδείας και στη γενική γραμματεία Αθλητισμού να έρθει με νέο σχέδιο επανεξέτασης συνολικά του πλαισίου σε δύο κατευθύνσεις:

Την πραγματική συμμετοχή όσον αφορά στη συμμετοχή στις ομάδες. Και τα χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όταν οριστικοποιηθεί το νέο σχέδιο, θα περιληφθούν μεταβατικές διατάξεις προκειμένου να μην υπάρξουν αναταράξεις σε όσους ετοιμάζονται να ρίχνουν του χρόνου στις πανελλαδικές εξετάσεις. «Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό», σχολίασε ο Μαρινάκης για την υπόθεση του Τσαβδαρίδη, η οποία οδήγησε εκτάκτως σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Go Deeper

Λάζαρος Τσαβδαρίδης Μαξίμου μοριοδότηση Πανελλαδικές ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Κορυδαλλός: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ
  2. EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες της Πέμπτης για την 11η αγωνιστική
  3. EuroLeague: Η Ζαλγκίρις πέρασε από το Μιλάνο με τρομακτικό Βαλαντσιούνας (83-86), άνετη νίκη για τη Βαλένθια (102-87) και ξέσπασμα της Ρεάλ (105-84)

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Πολιτική

Cookies