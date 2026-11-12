Υπόθεση Τσαβδαρίδη: Το rotation, η είσοδος και η επιστροφή – Σπανάκης στο Ανάπτυξης, Λιάκος στο Εσωτερικών, Βαρτζόπουλος στο Υγείας

Τη μετακίνηση του νυν υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη στη θέση του αποπεμφθέντος από το υπουργείο Ανάπτυξης Λαζαρου Τσαβδαρίδη αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη μετακίνηση του νυν υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη στη θέση του αποπεμφθέντος από το υπουργείο Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στο Δουβλίνο για την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ και κατόπιν επικοινωνίας με τους εξ απορρήτων του άναψε πράσινο φως για τις ανακοινώσεις. Δεν έμεινε ωστόσο μόνο στην αντικατάσταση του Τσαβδαρίδη.

Η καραμπόλα από τη μετακίνηση του Σπανάκη σε άλλο υφυπουργικό πόστο οδήγησε σε μια νέα είσοδο βουλευτή της ΝΔ – για πρώτη φορά – στο κυβερνητικό σχήμα: ο Βαγγέλης Λιάκος που αναλαμβάνει υφυπουργός Εσωτερικών είναι βουλευτής στη Δυτική Αττική, μια από τις δύσκολες περιφέρειες για τη ΝΔ.

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Ο Λιάκος είναι αναπληρωτής γραμματέας της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ένα από τα νεότερα πρόσωπα της ΝΔ που έχει την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Ο ίδιος σχεδίασε και παρουσίασε προ μηνών παρουσία του Μητσοτάκης την ψηφιακή εφαρμογή iKO, ένα εργαλείο για την οργάνωση και τον συντονισμό των βουλευτών.

Επιπλέον άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή στο κυβερνητικό σχήμα του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος επιστρέφει ως υφυπουργός Υγείας, θέση από την οποία είχε παραιτηθεί τον περασμένο Απρίλιο λόγω εμπλοκή του ονόματος του στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε το καλοκαίρι καθώς κρίθηκε ότι δεν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.