Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου με οκτώ βαθμούς και η ελληνική ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει προσωρινά στη διαφορά τερμάτων από την Ολλανδία

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, για την 6η αγωνιστική του UEFA Nations League, σε ένα παιχνίδι με καθοριστική σημασία για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με οκτώ βαθμούς, με την Ελλάδα να υπερτερεί προσωρινά στη διαφορά τερμάτων (5-3 έναντι 7-5) και να θέλει να διατηρήσει το προβάδισμά της.

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23:43 Καληνύχτα σας!!!!!! 23:42 Ραντεβού τη Δευτέρα, στο ματς τελικό με τη Σερβία! 23:42 Και ας... να μη πήγε καθόλου καλά 23:42 Ευχαριστούμε από καρδιάς που παρακολουθήσατε τον αγώνα μαζί μας 23:41 Ολλανδία – Ελλάδα 7-0: Ντροπιαστική βραδιά στο Άμστερνταμ για την Εθνική Ο Ράιντερς πέτυχε χατ τρικ μέσα σε διάστημα 21 λεπτών για τους γηπεδούχους, ενώ η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσίασε εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά 23:35 Εφιαλτικό βράδυ για την Εθνική Ελλάδας 23:35 Ολλανδία - Ελλάδα: 7-0 23:34 Τέλος στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» 23:34 Μόλις 1 λεπτό 23:33 Μεγάλη ευκαιρία από τον Δουβίκα στο 90', κόρνερ για την Εθνική, βρήκε στο σώμα του Ολλανδού αμυντικά, στη συνέχεια δεν εκτελέστηκε καλά από τον Μπακασέτα 23:33 23:29 2 λεπτά μέχρι τις καθυστερήσεις 23:25 Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κατοχή για την Εθνική όμως χωρίς να απειλεί 23:25 10 λεπτά για τη λήξη 23:22 23:21 Σουτ του Λανγκ στο 77', εύκολα ο Τζολάκης 23:18 23:17 Και ο Βαγιαννίδης στον αγωνιστικό χώρο 23:17 Ντεμπούτο για Κουτσουπιά 23:16 Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη στο 73ο λεπτό, από πολύ κοντά σουτ του Σάμερβιλ και εντυπωσιακά σε κόρνερ ο κίπερ της Χαλ 23:13 70 λεπτά στο εφιαλτικό βράδυ της Εθνικής 23:10 23:08 Μπακασέτας, Μασούρας και Δουβίκας στον αγωνιστικό χώρο στις θέσεις των του Παυλίδη, Καρέτσα και Τριάντη 23:07 Απερίγραπτη η εικόνα της Εθνικής σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι 23:06 23:05 Πάρτι του ντάμφρις, πέρασε Τσιμίκα και Ρέτσο έστρωσε στον Μάλεν και αυτός την έστειλε στα δίχτυα 2 λεπτά αργότερα από το 6ο γκολ 23:05 Και 7ο 23:03 Δεύτερο γκολ του Τίμπερ, σέντραρε ο Σάμερβιλ στο 58', συρτά στη πίσω πλευρά της περιοχής και εκεί ήταν μόνος του ο μπακ των Οράνιε 23:02 Ένα βράδυ εφιάλτης για την Εθνική 23:02 6-0 23:01 Στο άλλο ματς του Γκρουπ, οι Γερμανοί νικάνε με 1-3 τη Σερβία 22:58 22:55 Έχουν κατεβάσει ρυθμούς οι Ολλανδοί, νέο άστοχο σουτ από τον Τζόλη στο 55' 22:55 Απείλησε με δυνατό σουτ ο Τριάντης, ελάχιστα άουτ 22:54 Κοιτάει για πέναλτι ο ρεφ, δεν το δίνει στο 50ο λεπτό σε ανατροπή του Μαυροπάνου στον Ράιντερς 22:51 22:51 Εύκολα διώχνουν οι Οράνιε 22:50 Κόρνερ για την Εθνική το κερδίζει ο Παυλίδης σε σουτ, από την Ολλανδική άμυνα 22:49 Έναρξη στο δεύτερο μέρος 22:44 22:34 Οι πιο βαριές ήττες της Εθνικής μας ομάδας 22:33 22:33 Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολλανδία - Ελλάδα 5-0 22:32 Η εικόνα της Εθνικής είναι εφιαλτική 22:32 Μπλοκάρει ο Τζολάκης 22:31 Κόρνερ για τους Ολλανδούς με τη συμπλήρωση των 45' 22:30 Προσπάθεια του Τζόλη από τα αριστερά, μπλοκάρει εύκολα ο Κίπερ των Οράνιε λίγο πριν τα 45' 22:28 22:26 Ο Μάλεν πέρασε από τα δεξιά όποιον βρήκε μπροστά του, σέντραρε συρτά και πετάχτηκε ο Σάμερβιλ, διπλασιάζοντάς τα γκολ του 22:26 5-0 22:24 38 λεπτά στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» 22:24 Απολύτως κυρίαρχοι οι Οράνιε 22:22 22:21 Κάκιστη εμφάνιση 22:20 Στα πλευρά κάνουν πάρτι οι Ολλανδοί, μπαλιά του Φέερμαν στον Ντάμφρις, σέντρα στη καρδιά της περιοχής και ο Ράιντερς ήταν εκεί για το τρίτο του γκολ και τέταρτο συνολικά 22:20 Και 4-0 οι Οράνιε 22:20 Χατ-τρικ ο Ράιντερς 22:18 Καλό σουτ του Καρέτσα που σύγκλινε από τα δεξιά, λίγο έξω απο την εστία στο 32' 22:17 22:16 Μισή ώρα στο ματς, εκτελεί το κόρνερ ο Καρέτσας, κεφαλιά του Μαυροπάνου λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι 22:16 Κερδίζει κόρνερ ο Καρέτσας 22:15 Ακόμα μια επέμβαση του Τζολάκη στο 28΄, σε πλασαριστό σουτ του Φέερμαν 22:13 22:13 Η μπαλιά του Τζολάκη είναι πραγματικά απίστευτη 22:12 Το χέρι ήταν σε φυσική θέση, πραγματικά άξιο απορίας για το γιατί έχει ακυρωθεί το γκολ του επιθετικού της Σπόρτινγκ! 22:12 Ο οποίος πέρασε τον κίπερ των Ολλανδών, και σκόραρε! 22:12 Αν είναι δυνατόν! Για χέρι λέει ο διαιτητής του Ιωαννίδη! 22:11 Το ακυρώνει!!!!!!!!!!!!!! 22:11 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟΛΑΚΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 22:11 ΜΕΙΩΝΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ! ΣΤΟ 24Ο ΛΕΠΤΟ 22:09 Σέντρα στη συνέχεια της φάσης από τον Φέερμαν, κεφαλιά του Μάλεν, μπλοκάρει εύκολα ο Τζολάκης 22:07 Νέα φάση από τον Χάκπο στο 22ο λεπτό, σώζει με τα πόδια ο Τζολάκης 22:07 Πανηγυρίζουν το τρίτο τους γκολ οι Ολλανδοί 22:05 Πάρτι και από τις δύο πλευρές, αυτή τη φορά από τον Τίμπερ, ο οποίος σέντραρε, ο Μάλεν έκανε κοντρόλ, έδωσε πάσα στον Ράιντερς ο οποίος διπλασιάζει τα τέρματά του 22:05 3-0 στο 18' 22:04 Διώχνει ο Τσιμίκας 22:04 Ζάλισε τον Τσιμίκα από τα δεξιά ο Σάμερβιλ και σούταρε, κόρνερ για τους Οράνιε στο 17ο λεπτό 22:02 Πιέζουν εξαιρετικά σε όλο το γήπεδο οι παίκτες του Τσάβι 22:02 Οι οράνιε πανηγυρίζουν το δεύτερό τους γκολ 22:01 22:00 Πρώτο γκολ στο 6ο λεπτό, δεύτερο στο 13' 22:00 Από λάθος του Καρέτσα ξεκίνησε η φάση 21:59 Ο Χάκπο σύγκλινε από τα δεξιά, ο Ντε Γιονγκ τσίμπησε πανέξυπνα τη μπάλα και την έστρωσε στον Ράιντερς, που εκτέλεσε τον Τζολάκη για το δεύτερο γκολ των Ολλανδών 21:58 2-0 η Ολλανδία 21:58 21:58 10 λεπτά συμπληρώθηκαν μόλις, καθαρίζει εύκολα το κόρνερ ο Τζολάκης 21:57 Αντεπίθεση των Ολλανδών, σέντραρε ο Ντάμφρις από τα δεξιά, σωτήρια κεφαλιά του Τριάντη που διώχνει σε κόρνερ 21:55 Οι Ολλανδοί πανηγυρίζουν το γκολ 21:53 Ο Χάκπο έκλεψε τη μπάλα, την έσπασε στον Σάμερβιλ, ο Ανδρούσος κατέβαλε υπερπροσπάθεια όμως δεν τον πρόλαβε και ο Ολλανδός από κοντά έκανε το 1-0 21:53 Σκοράρει ο Σάμερβιλ, λάθος του Μαυροπάνου, ίδιο με τη Κοπεγχάγη 21:52 Ανοίγουν το σκορ από το πουθενά οι Ολλανδοί 21:52 Αγκαλιά Γιοβάνοβιτς με Τσάβι 21:51 Καλή σέντρα του Τζόλη στο 4ο λεπτό, δεν κοντρόλαρε σωστά ο Καρέτσας και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία! 21:50 Η 11δα της Εθνικής 21:49 Κόρνερ για τους Οράνιε το κερδίζει ο Χάκπο από τον Μαυροπάνο 21:49 Κατοχή για τους γηπεδούχους στα πρώτα λεπτά 21:48 Η σημαία της Ελλάδας 21:47 Σέντρα στο παιχνίδι! 21:47 Αισθάνθηκε ενόχληση στη προθέρμανση ο παίκτης του Αστέρα 21:46 Αλλαγή της τελευταίας στιγμής του Γιοβάνοβιτς στη θέση του Κουρμπέλη ο Τριάντης 21:44 Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα 21:44 Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο της Ολλανδίας 21:43 21:43 Όλοι οι Έλληνες διεθνείς τραγουδούν με περηφάνια 21:42 Πρώτα η ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου 21:41 Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες 21:39 Γιοβάνοβιτς για Κωστούλα: «Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις – Κάποιος έπρεπε να μείνει εκτός» Ο ομοσπονδιακός προπονητής υποστήριξε πως είναι «χάσιμο χρόνο» να δικαιολογεί τον λόγο που αφήνει τέσσερις παίκτες εκτός αποστολής σε κάθε αγώνα 21:39 Ο Κώστας Τσιμίκας 21:38 Σε κάτι περισσότερα από 5 λεπτά η σέντρα 21:36 Η ενδεκάδα της Ολλανδίας Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν ντεν Φεν, Τίμπερ, Ντε Γιονγκ, Φέερμαν, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Χάκπο, Μάλεν 21:36 Η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Ρότα, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης 21:33 Σε 10 λεπτά η έναρξη στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» 21:29 Και ο Ντίνος Μαυροπάνος 21:29 Σε ένα τέταρτο η έναρξη του αγώνα 21:21 Ο Βαγγέλης Παυλίδης 21:21 Ολλανδία – Ελλάδα: Το πλάνο Γιοβάνοβιτς, τα σενάρια και η… Microsoft Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην είσοδο στο σύστημα εισιτηρίων λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει η Microsoft 21:13 Σε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά η σέντρα του αγώνα 21:11 Οι οποίοι έχουν την υποστήριξη του κόσμου 21:10 Έτοιμοι οι Έλληνες διεθνείς 21:09 Ενώ η ενδεκάδα του Τσάβι Η ενδεκάδα της Ολλανδίας κόντρα στην Εθνική Ελλάδας Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν υπολογίζει τους τραυματίες Φαν Ντάικ και Μπρόμπεϊ για την αναμέτρηση, ενώ στην ενδεκάδα καταγράφεται η επάνοδος του μέσου Ντε Γιονγκ 21:06 Η ενδεκάδα της Εθνικής Ολλανδία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς Ο ομοσπονδιακός τεχνικός κατέληξε στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τον Φώτη Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης για την αναμέτρηση στην Ολλανδία 21:06 Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον σημαντικό αγώνα της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, που μπορεί να δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League! 21:06 Καλησπέρα σας!