Αθλητικά Ποδόσφαιρο

Live Blog: Ολλανδία – Ελλάδα 7-0 (τελ.σκορ)

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου με οκτώ βαθμούς και η ελληνική ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει προσωρινά στη διαφορά τερμάτων από την Ολλανδία

Ποδοσφαιριστές της Ελλάδας και της Ολλανδίας διεκδικούν την μπάλα στο Nations League

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

13/11/2026, 21:05
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, για την 6η αγωνιστική του UEFA Nations League, σε ένα παιχνίδι με καθοριστική σημασία για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με οκτώ βαθμούς, με την Ελλάδα να υπερτερεί προσωρινά στη διαφορά τερμάτων (5-3 έναντι 7-5) και να θέλει να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Το tanea.gr θα σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις και τα γκολ.

Καληνύχτα σας!!!!!!

Ραντεβού τη Δευτέρα, στο ματς τελικό με τη Σερβία!

Και ας... να μη πήγε καθόλου καλά

Ευχαριστούμε από καρδιάς που παρακολουθήσατε τον αγώνα μαζί μας

Ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας με το χέρι στο μέτωπο σε ένδειξη απογοήτευσης
Ολλανδία – Ελλάδα 7-0: Ντροπιαστική βραδιά στο Άμστερνταμ για την Εθνική
Ο Ράιντερς πέτυχε χατ τρικ μέσα σε διάστημα 21 λεπτών για τους γηπεδούχους, ενώ η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσίασε εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά

Εφιαλτικό βράδυ για την Εθνική Ελλάδας

Ολλανδία - Ελλάδα: 7-0

Τέλος στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

Μόλις 1 λεπτό 

Μεγάλη ευκαιρία από τον Δουβίκα στο 90', κόρνερ για την Εθνική, βρήκε στο σώμα του Ολλανδού αμυντικά, στη συνέχεια δεν εκτελέστηκε καλά από τον Μπακασέτα

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

2 λεπτά μέχρι τις καθυστερήσεις

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κατοχή για την Εθνική όμως χωρίς να απειλεί

10 λεπτά για τη λήξη

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Σουτ του Λανγκ στο 77', εύκολα ο Τζολάκης

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Και ο Βαγιαννίδης στον αγωνιστικό χώρο

Ντεμπούτο για Κουτσουπιά

Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη στο 73ο λεπτό, από πολύ κοντά σουτ του Σάμερβιλ και εντυπωσιακά σε κόρνερ ο κίπερ της Χαλ

70 λεπτά στο εφιαλτικό βράδυ της Εθνικής

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Μπακασέτας, Μασούρας και Δουβίκας στον αγωνιστικό χώρο στις θέσεις των του Παυλίδη, Καρέτσα και Τριάντη

Απερίγραπτη η εικόνα της Εθνικής σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Πάρτι του ντάμφρις, πέρασε Τσιμίκα και Ρέτσο έστρωσε στον Μάλεν και αυτός την έστειλε στα δίχτυα 2 λεπτά αργότερα από το 6ο γκολ

Και 7ο

Δεύτερο γκολ του Τίμπερ, σέντραρε ο Σάμερβιλ στο 58', συρτά στη πίσω πλευρά της περιοχής και εκεί ήταν μόνος του ο μπακ των Οράνιε

Ένα βράδυ εφιάλτης για την Εθνική

6-0

Στο άλλο ματς του Γκρουπ, οι Γερμανοί νικάνε με 1-3 τη Σερβία

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Έχουν κατεβάσει ρυθμούς οι Ολλανδοί, νέο άστοχο σουτ από τον Τζόλη στο 55'

Απείλησε με δυνατό σουτ ο Τριάντης, ελάχιστα άουτ

Κοιτάει για πέναλτι ο ρεφ, δεν το δίνει στο 50ο λεπτό σε ανατροπή του Μαυροπάνου στον Ράιντερς

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Εύκολα διώχνουν οι Οράνιε

Κόρνερ για την Εθνική το κερδίζει ο Παυλίδης σε σουτ, από την Ολλανδική άμυνα

Έναρξη στο δεύτερο μέρος

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Οι πιο βαριές ήττες της Εθνικής μας ομάδας
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολλανδία - Ελλάδα 5-0

Η εικόνα της Εθνικής είναι εφιαλτική

Μπλοκάρει ο Τζολάκης

Κόρνερ για τους Ολλανδούς με τη συμπλήρωση των 45'

Προσπάθεια του Τζόλη από τα αριστερά, μπλοκάρει εύκολα ο Κίπερ των Οράνιε λίγο πριν τα 45'

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Μάλεν πέρασε από τα δεξιά όποιον βρήκε μπροστά του, σέντραρε συρτά και πετάχτηκε ο Σάμερβιλ, διπλασιάζοντάς τα γκολ του

5-0

38 λεπτά στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

Απολύτως κυρίαρχοι οι Οράνιε

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Κάκιστη εμφάνιση

Στα πλευρά κάνουν πάρτι οι Ολλανδοί, μπαλιά του Φέερμαν στον Ντάμφρις, σέντρα στη καρδιά της περιοχής και ο Ράιντερς ήταν εκεί για το τρίτο του γκολ και τέταρτο συνολικά

Και 4-0 οι Οράνιε

Χατ-τρικ ο Ράιντερς

Καλό σουτ του Καρέτσα που σύγκλινε από τα δεξιά, λίγο έξω απο την εστία στο 32'

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Μισή ώρα στο ματς, εκτελεί το κόρνερ ο Καρέτσας, κεφαλιά του Μαυροπάνου λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

Κερδίζει κόρνερ ο Καρέτσας

Ακόμα μια επέμβαση του Τζολάκη στο 28΄, σε πλασαριστό σουτ του Φέερμαν

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η μπαλιά του Τζολάκη είναι πραγματικά απίστευτη

Το χέρι ήταν σε φυσική θέση, πραγματικά άξιο απορίας για το γιατί έχει ακυρωθεί το γκολ του επιθετικού της Σπόρτινγκ!

Ο οποίος πέρασε τον κίπερ των Ολλανδών, και σκόραρε!

Αν είναι δυνατόν! Για χέρι λέει ο διαιτητής του Ιωαννίδη!

Το ακυρώνει!!!!!!!!!!!!!!

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟΛΑΚΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ! ΣΤΟ 24Ο ΛΕΠΤΟ

Σέντρα στη συνέχεια της φάσης από τον Φέερμαν, κεφαλιά του Μάλεν, μπλοκάρει εύκολα ο Τζολάκης

Νέα φάση από τον Χάκπο στο 22ο λεπτό, σώζει με τα πόδια ο Τζολάκης

Πανηγυρίζουν το τρίτο τους γκολ οι Ολλανδοί
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Πάρτι και από τις δύο πλευρές, αυτή τη φορά από τον Τίμπερ, ο οποίος σέντραρε, ο Μάλεν έκανε κοντρόλ, έδωσε πάσα στον Ράιντερς ο οποίος διπλασιάζει τα τέρματά του

3-0 στο 18'

Διώχνει ο Τσιμίκας

Ζάλισε τον Τσιμίκα από τα δεξιά ο Σάμερβιλ και σούταρε, κόρνερ για τους Οράνιε στο 17ο λεπτό

 Πιέζουν εξαιρετικά σε όλο το γήπεδο οι παίκτες του Τσάβι

Οι οράνιε πανηγυρίζουν το δεύτερό τους γκολ
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Πρώτο γκολ στο 6ο λεπτό, δεύτερο στο 13'

Από λάθος του Καρέτσα ξεκίνησε η φάση

Ο Χάκπο σύγκλινε από τα δεξιά, ο Ντε Γιονγκ τσίμπησε πανέξυπνα τη μπάλα και την έστρωσε στον Ράιντερς, που εκτέλεσε τον Τζολάκη για το δεύτερο γκολ των Ολλανδών

2-0 η Ολλανδία

10 λεπτά συμπληρώθηκαν μόλις, καθαρίζει εύκολα το κόρνερ ο Τζολάκης

Αντεπίθεση των Ολλανδών, σέντραρε ο Ντάμφρις από τα δεξιά, σωτήρια κεφαλιά του Τριάντη που διώχνει σε κόρνερ

Οι Ολλανδοί πανηγυρίζουν το γκολ
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Χάκπο έκλεψε τη μπάλα, την έσπασε στον Σάμερβιλ, ο Ανδρούσος κατέβαλε υπερπροσπάθεια όμως δεν τον πρόλαβε και ο Ολλανδός από κοντά έκανε το 1-0

Σκοράρει ο Σάμερβιλ, λάθος του Μαυροπάνου, ίδιο με τη Κοπεγχάγη

Ανοίγουν το σκορ από το πουθενά οι Ολλανδοί

Αγκαλιά Γιοβάνοβιτς με Τσάβι
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Καλή σέντρα του Τζόλη στο 4ο λεπτό, δεν κοντρόλαρε σωστά ο Καρέτσας και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία!

Η 11δα της Εθνικής
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Κόρνερ για τους Οράνιε το κερδίζει ο Χάκπο από τον Μαυροπάνο

Κατοχή για τους γηπεδούχους στα πρώτα λεπτά

Η σημαία της Ελλάδας
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Σέντρα  στο παιχνίδι!

Αισθάνθηκε ενόχληση στη προθέρμανση ο παίκτης του Αστέρα

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής του Γιοβάνοβιτς στη θέση του Κουρμπέλη ο Τριάντης

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο της Ολλανδίας

Intime - Vichos Nikos

Όλοι οι Έλληνες διεθνείς τραγουδούν με περηφάνια

Πρώτα η ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου

Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

Άνδρας με λευκά μαλλιά και μαύρο κοστούμι κοιτάζει σκεπτικός σε ποδοσφαιρικό γήπεδο
Γιοβάνοβιτς για Κωστούλα: «Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις – Κάποιος έπρεπε να μείνει εκτός»
Ο ομοσπονδιακός προπονητής υποστήριξε πως είναι «χάσιμο χρόνο» να δικαιολογεί τον λόγο που αφήνει τέσσερις παίκτες εκτός αποστολής σε κάθε αγώνα
Ο Κώστας Τσιμίκας
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Σε κάτι περισσότερα από 5 λεπτά η σέντρα

Η ενδεκάδα της Ολλανδίας

Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν ντεν Φεν, Τίμπερ, Ντε Γιονγκ, Φέερμαν, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Χάκπο, Μάλεν

Η ενδεκάδα της Εθνικής:

Τζολάκης, Ρότα, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης

Σε 10 λεπτά η έναρξη στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

Και ο Ντίνος Μαυροπάνος
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Σε ένα τέταρτο η έναρξη του αγώνα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης
NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών παρακολουθεί την προπόνηση
Ολλανδία – Ελλάδα: Το πλάνο Γιοβάνοβιτς, τα σενάρια και η… Microsoft
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην είσοδο στο σύστημα εισιτηρίων λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει η Microsoft

Σε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά η σέντρα του αγώνα

Οι οποίοι έχουν την υποστήριξη του κόσμου
Intime - Vichos Nikos
Έτοιμοι οι Έλληνες διεθνείς
Intime - Vichos Nikos
Ενώ η ενδεκάδα του Τσάβι
Κοντινό πλάνο του Τσάβι Ερνάντεθ με μαύρη μπλούζα και κάρτα διαπίστευσης
Η ενδεκάδα της Ολλανδίας κόντρα στην Εθνική Ελλάδας
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν υπολογίζει τους τραυματίες Φαν Ντάικ και Μπρόμπεϊ για την αναμέτρηση, ενώ στην ενδεκάδα καταγράφεται η επάνοδος του μέσου Ντε Γιονγκ
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Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον σημαντικό αγώνα της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, που μπορεί να δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League!

Καλησπέρα σας!

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