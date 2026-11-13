Live Blog: Ολλανδία – Ελλάδα 7-0 (τελ.σκορ)
Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου με οκτώ βαθμούς και η ελληνική ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει προσωρινά στη διαφορά τερμάτων από την Ολλανδία
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, για την 6η αγωνιστική του UEFA Nations League, σε ένα παιχνίδι με καθοριστική σημασία για την πρόκριση στα προημιτελικά.
Οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με οκτώ βαθμούς, με την Ελλάδα να υπερτερεί προσωρινά στη διαφορά τερμάτων (5-3 έναντι 7-5) και να θέλει να διατηρήσει το προβάδισμά της.
Το tanea.gr θα σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις και τα γκολ.
Καληνύχτα σας!!!!!!
Ραντεβού τη Δευτέρα, στο ματς τελικό με τη Σερβία!
Και ας... να μη πήγε καθόλου καλά
Ευχαριστούμε από καρδιάς που παρακολουθήσατε τον αγώνα μαζί μας
Εφιαλτικό βράδυ για την Εθνική Ελλάδας
Ολλανδία - Ελλάδα: 7-0
Τέλος στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»
Μόλις 1 λεπτό
Μεγάλη ευκαιρία από τον Δουβίκα στο 90', κόρνερ για την Εθνική, βρήκε στο σώμα του Ολλανδού αμυντικά, στη συνέχεια δεν εκτελέστηκε καλά από τον Μπακασέτα
2 λεπτά μέχρι τις καθυστερήσεις
Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κατοχή για την Εθνική όμως χωρίς να απειλεί
10 λεπτά για τη λήξη
Σουτ του Λανγκ στο 77', εύκολα ο Τζολάκης
Και ο Βαγιαννίδης στον αγωνιστικό χώρο
Ντεμπούτο για Κουτσουπιά
Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη στο 73ο λεπτό, από πολύ κοντά σουτ του Σάμερβιλ και εντυπωσιακά σε κόρνερ ο κίπερ της Χαλ
70 λεπτά στο εφιαλτικό βράδυ της Εθνικής
Μπακασέτας, Μασούρας και Δουβίκας στον αγωνιστικό χώρο στις θέσεις των του Παυλίδη, Καρέτσα και Τριάντη
Απερίγραπτη η εικόνα της Εθνικής σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι
Πάρτι του ντάμφρις, πέρασε Τσιμίκα και Ρέτσο έστρωσε στον Μάλεν και αυτός την έστειλε στα δίχτυα 2 λεπτά αργότερα από το 6ο γκολ
Και 7ο
Δεύτερο γκολ του Τίμπερ, σέντραρε ο Σάμερβιλ στο 58', συρτά στη πίσω πλευρά της περιοχής και εκεί ήταν μόνος του ο μπακ των Οράνιε
Ένα βράδυ εφιάλτης για την Εθνική
6-0
Στο άλλο ματς του Γκρουπ, οι Γερμανοί νικάνε με 1-3 τη Σερβία
Έχουν κατεβάσει ρυθμούς οι Ολλανδοί, νέο άστοχο σουτ από τον Τζόλη στο 55'
Απείλησε με δυνατό σουτ ο Τριάντης, ελάχιστα άουτ
Κοιτάει για πέναλτι ο ρεφ, δεν το δίνει στο 50ο λεπτό σε ανατροπή του Μαυροπάνου στον Ράιντερς
Εύκολα διώχνουν οι Οράνιε
Κόρνερ για την Εθνική το κερδίζει ο Παυλίδης σε σουτ, από την Ολλανδική άμυνα
Έναρξη στο δεύτερο μέρος
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολλανδία - Ελλάδα 5-0
Η εικόνα της Εθνικής είναι εφιαλτική
Μπλοκάρει ο Τζολάκης
Κόρνερ για τους Ολλανδούς με τη συμπλήρωση των 45'
Προσπάθεια του Τζόλη από τα αριστερά, μπλοκάρει εύκολα ο Κίπερ των Οράνιε λίγο πριν τα 45'
Ο Μάλεν πέρασε από τα δεξιά όποιον βρήκε μπροστά του, σέντραρε συρτά και πετάχτηκε ο Σάμερβιλ, διπλασιάζοντάς τα γκολ του
5-0
38 λεπτά στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»
Απολύτως κυρίαρχοι οι Οράνιε
Κάκιστη εμφάνιση
Στα πλευρά κάνουν πάρτι οι Ολλανδοί, μπαλιά του Φέερμαν στον Ντάμφρις, σέντρα στη καρδιά της περιοχής και ο Ράιντερς ήταν εκεί για το τρίτο του γκολ και τέταρτο συνολικά
Και 4-0 οι Οράνιε
Χατ-τρικ ο Ράιντερς
Καλό σουτ του Καρέτσα που σύγκλινε από τα δεξιά, λίγο έξω απο την εστία στο 32'
Μισή ώρα στο ματς, εκτελεί το κόρνερ ο Καρέτσας, κεφαλιά του Μαυροπάνου λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Κερδίζει κόρνερ ο Καρέτσας
Ακόμα μια επέμβαση του Τζολάκη στο 28΄, σε πλασαριστό σουτ του Φέερμαν
Η μπαλιά του Τζολάκη είναι πραγματικά απίστευτη
Το χέρι ήταν σε φυσική θέση, πραγματικά άξιο απορίας για το γιατί έχει ακυρωθεί το γκολ του επιθετικού της Σπόρτινγκ!
Ο οποίος πέρασε τον κίπερ των Ολλανδών, και σκόραρε!
Αν είναι δυνατόν! Για χέρι λέει ο διαιτητής του Ιωαννίδη!
Το ακυρώνει!!!!!!!!!!!!!!
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟΛΑΚΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΜΕΙΩΝΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ! ΣΤΟ 24Ο ΛΕΠΤΟ
Σέντρα στη συνέχεια της φάσης από τον Φέερμαν, κεφαλιά του Μάλεν, μπλοκάρει εύκολα ο Τζολάκης
Νέα φάση από τον Χάκπο στο 22ο λεπτό, σώζει με τα πόδια ο Τζολάκης
Πάρτι και από τις δύο πλευρές, αυτή τη φορά από τον Τίμπερ, ο οποίος σέντραρε, ο Μάλεν έκανε κοντρόλ, έδωσε πάσα στον Ράιντερς ο οποίος διπλασιάζει τα τέρματά του
3-0 στο 18'
Διώχνει ο Τσιμίκας
Ζάλισε τον Τσιμίκα από τα δεξιά ο Σάμερβιλ και σούταρε, κόρνερ για τους Οράνιε στο 17ο λεπτό
Πιέζουν εξαιρετικά σε όλο το γήπεδο οι παίκτες του Τσάβι
Πρώτο γκολ στο 6ο λεπτό, δεύτερο στο 13'
Από λάθος του Καρέτσα ξεκίνησε η φάση
Ο Χάκπο σύγκλινε από τα δεξιά, ο Ντε Γιονγκ τσίμπησε πανέξυπνα τη μπάλα και την έστρωσε στον Ράιντερς, που εκτέλεσε τον Τζολάκη για το δεύτερο γκολ των Ολλανδών
2-0 η Ολλανδία
10 λεπτά συμπληρώθηκαν μόλις, καθαρίζει εύκολα το κόρνερ ο Τζολάκης
Αντεπίθεση των Ολλανδών, σέντραρε ο Ντάμφρις από τα δεξιά, σωτήρια κεφαλιά του Τριάντη που διώχνει σε κόρνερ
Ο Χάκπο έκλεψε τη μπάλα, την έσπασε στον Σάμερβιλ, ο Ανδρούσος κατέβαλε υπερπροσπάθεια όμως δεν τον πρόλαβε και ο Ολλανδός από κοντά έκανε το 1-0
Σκοράρει ο Σάμερβιλ, λάθος του Μαυροπάνου, ίδιο με τη Κοπεγχάγη
Ανοίγουν το σκορ από το πουθενά οι Ολλανδοί
Καλή σέντρα του Τζόλη στο 4ο λεπτό, δεν κοντρόλαρε σωστά ο Καρέτσας και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία!
Κόρνερ για τους Οράνιε το κερδίζει ο Χάκπο από τον Μαυροπάνο
Κατοχή για τους γηπεδούχους στα πρώτα λεπτά
Σέντρα στο παιχνίδι!
Αισθάνθηκε ενόχληση στη προθέρμανση ο παίκτης του Αστέρα
Αλλαγή της τελευταίας στιγμής του Γιοβάνοβιτς στη θέση του Κουρμπέλη ο Τριάντης
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο της Ολλανδίας
Όλοι οι Έλληνες διεθνείς τραγουδούν με περηφάνια
Πρώτα η ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου
Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Σε κάτι περισσότερα από 5 λεπτά η σέντρα
Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν ντεν Φεν, Τίμπερ, Ντε Γιονγκ, Φέερμαν, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Χάκπο, Μάλεν
Τζολάκης, Ρότα, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης
Σε 10 λεπτά η έναρξη στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»
Σε ένα τέταρτο η έναρξη του αγώνα
Σε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά η σέντρα του αγώνα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον σημαντικό αγώνα της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, που μπορεί να δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League!
Καλησπέρα σας!