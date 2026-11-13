Ο 22χρονος τερματοφύλακας πρόκειται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία το Σάββατο για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των ενοχλήσεων στο ισχίο που αποκόμισε με την εθνική ομάδα

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής πρόκειται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία το Σάββατο (14/11), προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του και ο χρόνος που θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η ατυχία έπληξε ξανά τον ΠΑΟΚ, καθώς ο νεαρός τερματοφύλακας αποχώρησε τραυματίας από τον πρώτο αγώνα της εθνικής Ελπίδων απέναντι στην Ισλανδία, στο πλαίσιο των πλέι οφ για την πρόκριση στο Euro U21.

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Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής τέθηκε εκτός μάχης για τη ρεβάνς με τους Σκανδιναβούς και αποχώρησε από την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο παίκτης αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο ισχίο και, μετά την επιστροφή της εθνικής ομάδας από το Ρέικιαβικ την Παρασκευή (13/11), θα μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υποβληθεί σε έλεγχο από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς ο Μοναστηρλής είχε καθιερωθεί το τελευταίο διάστημα κάτω από τα δοκάρια από τον Αλέσιο Λίσι.

Ο προπονητής, μη έχοντας στη διάθεσή του τον Γίρι Παβλένκα, βασίζεται πλέον ως μοναδική, πλην αξιόπιστη, επιλογή για τη θέση του τερματοφύλακα στον Αντώνη Τσιφτσή.