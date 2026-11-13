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Nations League: Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς χρειάζεται νίκη κόντρα στη Σερβία την Κυριακή και ταυτόχρονη απώλεια βαθμών της Γερμανίας για να αποφύγει την τρίτη θέση του ομίλου

Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές με λευκές στολές στον αγωνιστικό χώρο

NATIONS LEAGUE 2026 / ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

13/11/2026, 23:55
TANEA Newsroom
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Η συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ έφερε την Εθνική Ελλάδας σε δύσκολη θέση ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε στους οκτώ βαθμούς και υποχώρησε στην τρίτη θέση του Β’ ομίλου της League A, ισοβαθμώντας με τη Γερμανία, η οποία υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» χρειάζεται νίκη απέναντι στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, την Κυριακή (16/11, 21:45), ενώ παράλληλα περιμένει να μην επικρατήσει η Γερμανία της Ολλανδίας.

Σε περίπτωση νίκης των Γερμανών, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς και η Ελλάδα, με τα σημερινά δεδομένα στη διαφορά τερμάτων, θα μείνει στην τρίτη θέση.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής:

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Παρά τη βαριά ήττα, πάντως, η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει δύο σημαντικά δεδομένα: την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, καθώς δεν μπορεί να τερματίσει τελευταία, αλλά και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028.

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