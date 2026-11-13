Νέα σύλληψη για αναβολικά μετά την υπόθεση Δήμα: Χειροπέδες σε 46χρονο επιχειρηματία στον Άλιμο – Είχε 721 φιαλίδια στο σπίτι και στη δουλειά του

Δύο διαφορετικές υποθέσεις με κοινό παρονομαστή τα αναβολικά απασχολούν τις Αρχές μέσα σε λίγες ώρες – Ο 46χρονος φέρεται να διακινούσε μέσω διαδικτύου και TikTok παράνομα σκευάσματα, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν επίσης όπλο, εκατοντάδες φυσίγγια και αρχαία νομίσματα.

Νέα υπόθεση με αναβολικά έρχεται στο φως, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.



Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 46χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη στον Άλιμο, καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία φέρεται να διακινούσε μέσω διαδικτύου και της πλατφόρμας TikTok αναβολικά και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν διέθεταν την απαιτούμενη έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές υποθέσεις, οι οποίες ωστόσο έχουν ένα κοινό σημείο, τη διακίνηση και τη χρήση απαγορευμένων ή μη εγκεκριμένων ουσιών.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη στον Άλιμο

Η υπόθεση του 46χρονου ξεκίνησε να ερευνάται έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στις αστυνομικές Αρχές.

Ακολούθησε έρευνα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, με τους αστυνομικούς να παρακολουθούν διακριτικά τον επιχειρηματία και να εξετάζουν τη διαδικτυακή του δραστηριότητα.

Όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την εμπλοκή του στην προμήθεια και πώληση παράνομων ουσιών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του.

Τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

721 φιαλίδια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

625 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Ένα πιστόλι χωρίς την απαιτούμενη άδεια οπλοκατοχής.

Δύο γεμιστήρες.

Επτά βυζαντινά χάλκινα νομίσματα, που χρονολογούνται από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής (13.11.2026) ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Η σύλληψη Δήμα και οι δύο διαφορετικές υποθέσεις με τα αναβολικά

Η νέα σύλληψη έρχεται σε μια ημέρα κατά την οποία έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση η υπόθεση του 58χρονου προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο προπονητής κατηγορείται ότι προμήθευε και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές ακόμα και στον γιο του από τον Απρίλιο του 2024.

Στο πλαίσιο της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον ΕΟΦ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 871 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, χρήματα αλλά και χειρόγραφες σημειώσεις με τα αναβολικά που κατηγορείται ότι προμήθευε τους αθλητές, έναντι αμοιβής.