Με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον, ο οποίος πέτυχε 14 συνεχόμενους πόντους στην τελευταία περίοδο, οι Καταλανοί επικράτησαν με 76-74, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των «πρασίνων» στο 7-4

Ο Παναθηναϊκός έλεγχε τον ρυθμό της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για τριάντα λεπτά, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο υπέστη μια οδυνηρή ανατροπή που του στέρησε τη νίκη.

Με μια εντυπωσιακή επιθετική εμφάνιση στο κλείσιμο του αγώνα και πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον, ο οποίος «πυροβολούσε» έξω από τα 6,75μ., οι Καταλανοί επικράτησαν με 76-74, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των «πρασίνων» στο 7-4.

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Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες προσέφεραν μια μάχη ισορροπίας, ολοκληρώνοντας την περίοδο ισόπαλες με 17-17, έχοντας αμφότερες εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας στα δίποντα, άνω του 45%.

Αν και ο Ναν έφτασε τους οκτώ πόντους στο 12ο λεπτό, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου στην EuroLeague, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέλεξε να αποσύρει τους παίκτες του στον πάγκο στο 22-22, δυσαρεστημένος από την ευκολία με την οποία οι Ισπανοί ανταποκρίνονταν στην πίεση.

Παρά την ενίσχυση της αμυντικής λειτουργίας, οι γηπεδούχοι εμφάνισαν νευρικότητα και αστοχία στην επίθεση κατά το δεύτερο δεκάλεπτο.

Με 4/13 τρίποντα και επτά λάθη, ο Παναθηναϊκός πήγε στην ανάπαυλα με οριακό προβάδισμα 33-32, έχοντας τον Ναν ως κύριο εκφραστή των επιθέσεών του με 10 πόντους.

Το σκηνικό μεταβλήθηκε άρδην στο δεύτερο ημίχρονο. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με επιμέρους σκορ 7-0 για το 40-32, με τον Μπράνκου Μπάντιο να κερδίζει το χειροκρότημα του κοινού για την αμυντική του προσφορά.

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Στη συνέχεια, ο Φρανσίσκο ανέλαβε δράση, οδηγώντας την ομάδα του στο 52-40 στο 29ο λεπτό. Με μια εξαιρετική τρίτη περίοδο, όπου το επιμέρους σκορ έφτασε το 24-11, ο Παναθηναϊκός εισήλθε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα προηγούμενος με 57-43.

Ωστόσο, το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε αρνητικά. Η Μπαρτσελόνα μείωσε σε 66-60 στο 35ο λεπτό, ενώ ο Παναθηναϊκός επιβαρύνθηκε γρήγορα με πέντε ομαδικά φάουλ.

Οι «Μπλαουγκράνα» εκμεταλλεύτηκαν κάθε λάθος, μειώνοντας σε 66-63 τρία λεπτά πριν από το τέλος, με τους Μάρτιν και Ρόμπινσον να έχουν σημειώσει συνολικά 24 πόντους.

Ο Ρόμπινσον, πετυχαίνοντας 14 συνεχόμενους πόντους στην τελευταία περίοδο, έφτασε τους 21 και με καθοριστικά τρίποντα έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους ενάμισι λεπτό πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.