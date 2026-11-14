Στο περιθώριο της επικράτησης της Αναντολού Εφές επί της Βίρτους Μπολόνια, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ανησυχεί για τον τραυματισμό του Μπρούνο Φερνάντο

Με δύο σημαντικές νίκες για τις τουρκικές ομάδες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των συγκεκριμένων αναμετρήσεων της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η Μπεσίκτας πέρασε από την έδρα της Βιλερμπάν με 95-91, βρίσκοντας τρία καθοριστικά τρίποντα στα τελευταία δύο λεπτά, ενώ η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας με 103-91 της Βίρτους Μπολόνια στην Κωνσταντινούπολη.

Βιλερμπάν – Μπεσίκτας 91-95: Τρία τρίποντα έκριναν το ματς στο φινάλε

Η Μπεσίκτας πήρε ένα σπουδαίο διπλό στη Γαλλία, επικρατώντας με 95-91 της Βιλερμπάν σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Οι Τούρκοι βρήκαν τρία μεγάλα σουτ από την περιφέρεια στα τελευταία δύο λεπτά και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να κρατήσουν τον έλεγχο.

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Την αρχή έκανε ο Ντέβιντ Ντε Τζούλιους, ενώ στη συνέχεια ο Λόνι Γουόκερ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του. Τη χαριστική βολή έδωσε ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος ευστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο επτά δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Γουίλμπεκιν ήταν και ο πρώτος σκόρερ της Μπεσίκτας με 16 πόντους, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα της ομάδας. Από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Γουένιεν Γκέιμπριελ και Ντε Τζούλιους.

Για τη Βιλερμπάν, ο Γουότερς ξεχώρισε με 26 πόντους, ενώ ο Πάτι Μιλς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13. Η προσπάθεια των γηπεδούχων, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 103-91: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Λόιντ

Η Αναντολού Εφές επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Παρί, επικρατώντας με 103-91 της Βίρτους Μπολόνια στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος και δεν επέτρεψε στους Ιταλούς να αμφισβητήσουν ουσιαστικά την κυριαρχία της.

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Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 22 πόντους με 6/7 τρίποντα. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μάλκολμ, που πρόσθεσε 20 πόντους, με τους δύο να σημειώνουν μαζί 42 από τους 103 πόντους της ομάδας τους.

Η βραδιά, πάντως, είχε και μια δυσάρεστη εξέλιξη για την Εφές, καθώς ο Μπρούνο Φερνάντο τραυματίστηκε προς το τέλος της δεύτερης περιόδου. Το ακριβές μέγεθος του προβλήματος αναμενόταν να διευκρινιστεί μέσα από τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβαλλόταν τις επόμενες ώρες.

Για τη Βίρτους, ο Άλστον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, ενώ οι Μπέλο και Καρ πρόσθεσαν από 11. Η ιταλική ομάδα δεν κατάφερε, ωστόσο, να βρει σταθερές λύσεις απέναντι στην επιθετική παραγωγή των γηπεδούχων.

Με τη νίκη αυτή, η Αναντολού Εφές ανέβασε το ρεκόρ της στο 5-6, ενώ η Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 4-7. Την επόμενη αγωνιστική, οι Ιταλοί θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό AKTOR.