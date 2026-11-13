Η 36χρονη γυναίκα και ο 38χρονος οδηγός που φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Φυλής στο Καματερό, όταν όχημα που οδηγούσε 38χρονος παρέσυρε 36χρονη γυναίκα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, ο 38χρονος κινούνταν με κατεύθυνση προς το Καματερό, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο.

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Την ίδια ώρα, μια 36χρονη γυναίκα που είχε μόλις εξέλθει από το εν λόγω όχημα παρασύρθηκε από το διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Η πορεία του οχήματος δεν σταμάτησε στο σημείο της πρώτης σύγκρουσης. Λίγα μέτρα παρακάτω, ο 38χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 49χρονος, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε ακόμη τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα.

Από το σοβαρό τροχαίο τραυματίστηκαν η 36χρονη γυναίκα και ο 38χρονος οδηγός που φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος διερευνώνται.