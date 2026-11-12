Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο – Διασωληνωμένο παιδί 2,5 ετών

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται επίσης ο περίπου 30 ετών πατέρας του παιδιού φέροντας συντριπτικά κατάγματα μετά τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα παιδί ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε τροχαίο ατύχημα έξω από τη Λάρισα. Το όχημα στο οποίο επέβαινε το παιδί μαζί με τον πατέρα του συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, οι ιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του ανήλικου, ενώ ο περίπου 30 ετών πατέρας του νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας φέροντας συντριπτικά κατάγματα. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης είχε ως αποτέλεσμα το μπροστινό μέρος του επιβατικού αυτοκινήτου να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Το παιδί βρισκόταν σε ειδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα του οχήματος, ενώ ο πατέρας ήταν στη θέση του οδηγού.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να απεγκλωβίζουν τους δύο τραυματίες και να τους διακομίζουν επειγόντως στο εφημερεύον νοσοκομείο. Η ανησυχία για την πορεία της υγείας τους παραμένει έντονη, ειδικότερα μετά την κρίσιμη απόφαση για τη διασωλήνωση του παιδιού.

Σχετικά με το σχολικό λεωφορείο, δεν αναφέρθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός για τους επιβαίνοντες μαθητές, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σημείο με άλλο μεταφορικό μέσο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μετωπική σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.