Το δικαστήριο διόρισε τον Stéphane Garino ως ειδικό εντολοδόχο ο οποίος θα υπογράψει τα έγγραφα κληρονομιάς στη θέση του Ιωάννη Τράγκα

Εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη για την κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα φέρνει νέα απόφαση του Εφετείου του Μονακό, η οποία ανοίγει τον δρόμο για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία που παραμένει στάσιμη από το 2022.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της Μαρίας Καρρά και διόρισε τον Stéphane Garino ως ειδικό εντολοδόχο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο εντολοδόχος αναλαμβάνει να υπογράψει, στη θέση του Ιωάννη Τράγκα, τα απαραίτητα έγγραφα για την εγκατάσταση των κληρονόμων στο Μονακό, ξεπερνώντας έτσι το αδιέξοδο που είχε προκληθεί από την άρνηση της πλευράς του Ιωάννη Τράγκα να συναινέσει.

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Η απόφαση αυτή, που εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης κρίσης του Εφετείου (τον Δεκέμβριο του 2025), με την οποία το δικαστήριο είχε κρίνει ότι είναι αρμόδιο να εξετάσει την υπόθεση, απορρίπτοντας παράλληλα την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου ως πιστωτή.

Επιπλέον, το Εφετείο υποχρέωσε τον Ιωάννη Τράγκα να καταβάλει στη Μαρία Καρρά το ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς και τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση της κληρονομιάς εκκρεμεί από τον Απρίλιο του 2022, όταν δημοσιεύτηκε η διαθήκη του Γιώργου Τράγκα στο Πρωτοδικείο του Μονακό, λόγω των συνεχών διαφωνιών και δικαστικών προσφυγών μεταξύ των κληρονόμων.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της Μαρίας Καρρά, Γεωργία Κούβελα, αναφέρει τα εξής:

«Δεύτερη δικαστική δικαίωση της Μαρίας Καρρά στο Μονακό για την κληρονομιά Τράγκα”

Μετά την πρώτη δικαίωσή της στο κρίσιμο ζήτημα της δικαιοδοσίας, το Εφετείο του Μονακό κάνει δεκτό και το αίτημά της για διορισμό ειδικού εντολοδόχου, ανοίγοντας τον δρόμο για την απεμπλοκή της κληρονομικής διαδικασίας.

Μια δεύτερη σημαντική δικαστική δικαίωση πέτυχε η Μαρία Καρρά στο Μονακό, στο πλαίσιο της πολυετούς αντιπαράθεσης για την κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα. Η νέα απόφαση του Εφετείου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2026, έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης δικαίωσής της στο ζήτημα της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων του Πριγκιπάτου, που αποτέλεσε βασικό πεδίο της δικαστικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Με την πρώτη απόφαση, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, το Εφετείο είχε αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μονακό να εξετάσουν το αίτημα της Μαρίας Καρρά για διορισμό ειδικού εντολοδόχου, κρίνοντας παράλληλα απαράδεκτη την εκούσια παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου ως πιστωτή.

Με τη δεύτερη απόφαση, το Εφετείο έκανε δεκτό το αίτημά της, διορίζοντας τον Stéphane Garino ως ειδικό εντολοδόχο, με αποστολή να υπογράψει στη θέση του Ιωάννη Τράγκα την πράξη εγκατάστασης των κληρονόμων στο Μονακό. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την άρση του αδιεξόδου που είχε προκύψει από την άρνηση της πλευράς του Ιωάννη Τράγκα να συναινέσει στη συγκεκριμένη πράξη.

Παράλληλα, το Εφετείο καταδίκασε τον Ιωάννη Τράγκα να καταβάλει στη Μαρία Καρρά 15.000 ευρώ, καθώς και τα δικαστικά έξοδα της κατ’ έφεση διαδικασίας.

Η κληρονομική διαδικασία, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022 μετά τη δημοσίευση της διαθήκης του Γιώργου Τράγκα στο Πρωτοδικείο του Μονακό, παρέμενε έκτοτε σε εκκρεμότητα λόγω των διαφωνιών και των δικαστικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των κληρονόμων.»

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Η πρώτη δικαστική δικαίωση τον Δεκέμβριο του 2025

Η πρόσφατη δικαστική ετυμηγορία αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας που είχε εκκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου 2025, οπότε το Εφετείο του Μονακό είχε ασχοληθεί με το ζήτημα της δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ότι τα δικαστήρια του Πριγκιπάτου είχαν δικαιοδοσία να εξετάσουν το αίτημα της Μαρίας Καρρά για διορισμό ειδικού εντολοδόχου.

Κατά την ίδια δικαστική κρίση, όπως αναφέρει η πληρεξούσια δικηγόρος της, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η εκούσια παρέμβαση που είχε ασκήσει το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο συμμετείχε στη διαδικασία με την ιδιότητα του πιστωτή.

Με την απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2026, το Εφετείο προχώρησε πλέον στην ουσιαστική αποδοχή του αιτήματος διορισμού ειδικού εντολοδόχου.

Η κληρονομική διαμάχη που διαρκεί από το 2022

Η δικαστική αντιπαράθεση για την κληρονομιά του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η διαδικασία στο Μονακό ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022, μετά τη δημοσίευση της διαθήκης του εκλιπόντος στο Πρωτοδικείο του Πριγκιπάτου.

Έκτοτε, οι διαφωνίες μεταξύ των κληρονόμων και οι δικαστικές ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα να παραμείνουν σε εκκρεμότητα επιμέρους στάδια της κληρονομικής διαδικασίας.