Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η απίστευτη κατάρα του Ματάις Ντε Λιχτ – Αλλάζει προπονητή κάθε σεζόν!

Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος τεχνικός του για την αγωνιστική περίοδο 2027/28 μετά την αποχώρηση του Μάικλ Κάρικ

Ένα απίστευτο στατιστικό συνοδεύει την ποδοσφαιρική διαδρομή του Ματάις Ντε Λιχτ, καθώς ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έχει ξεκινήσει κάθε σεζόν της καριέρας του με διαφορετικό προπονητή! Η αποχώρηση του Μάικλ Κάρικ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διατήρησε αυτή την ασυνήθιστη παράδοση, με τον 28χρονο στόπερ να περιμένει πλέον να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος τεχνικός του ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2027/28.

Η συγκεκριμένη συνθήκη ακολουθεί τον Ντε Λιχτ από τα πρώτα του βήματα στον Άγιαξ μέχρι τις θητείες του σε Γιουβέντους, Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σε κάθε νέα αγωνιστική χρονιά, ο Ολλανδός βρίσκει διαφορετικό πρόσωπο στην άκρη του πάγκου, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ξεκινήσει δύο διαδοχικές σεζόν υπό τις οδηγίες του ίδιου προπονητή.

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Από τον Άγιαξ μέχρι το Μάντσεστερ

Η αλυσίδα των αλλαγών άρχισε τη σεζόν 2016/17 στον Άγιαξ, όταν προπονητής ήταν ο Πίτερ Μπος. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε ο Μαρσέλ Κάιζερ, ενώ το 2018/19 ο Ντε Λιχτ ξεκίνησε τη σεζόν με τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Η μετακίνησή του στη Γιουβέντους δεν άλλαξε την κατάσταση. Το 2019/20 συνεργάστηκε με τον Μαουρίτσιο Σάρι, ενώ την επόμενη χρονιά βρήκε στον πάγκο τον Αντρέα Πίρλο. Το 2021/22 επέστρεψε ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, πριν ακολουθήσει η μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου.

Στη Γερμανία, η πρώτη του σεζόν ξεκίνησε με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ενώ το 2023/24 προπονητής των Βαυαρών ήταν ο Τόμας Τούχελ. Ακολούθησε η μετακίνησή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου το 2024/25 συνάντησε ξανά τον Τεν Χαγκ και το 2025/26 τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Τη σεζόν 2026/27, ο Ντε Λιχτ ξεκίνησε με τον Μάικλ Κάρικ, με την επόμενη χρονιά να βρίσκεται πλέον μπροστά του με νέο ερωτηματικό στον πάγκο.

Όλοι οι προπονητές του Ντε Λιχτ ανά σεζόν

2016/17: Πίτερ Μπος (Άγιαξ)

Πίτερ Μπος (Άγιαξ) 2017/18: Μαρσέλ Κάιζερ (Άγιαξ)

Μαρσέλ Κάιζερ (Άγιαξ) 2018/19: Έρικ Τεν Χαγκ (Άγιαξ)

Έρικ Τεν Χαγκ (Άγιαξ) 2019/20: Μαουρίτσιο Σάρι (Γιουβέντους)

Μαουρίτσιο Σάρι (Γιουβέντους) 2020/21: Αντρέα Πίρλο (Γιουβέντους)

Αντρέα Πίρλο (Γιουβέντους) 2021/22: Μασιμιλιάνο Αλέγκρι (Γιουβέντους)

Μασιμιλιάνο Αλέγκρι (Γιουβέντους) 2022/23: Γιούλιαν Νάγκελσμαν (Μπάγερν Μονάχου)

Γιούλιαν Νάγκελσμαν (Μπάγερν Μονάχου) 2023/24: Τόμας Τούχελ (Μπάγερν Μονάχου)

Τόμας Τούχελ (Μπάγερν Μονάχου) 2024/25: Έρικ Τεν Χαγκ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Έρικ Τεν Χαγκ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 2025/26: Ρούμπεν Αμορίμ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Ρούμπεν Αμορίμ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 2026/27: Μάικλ Κάρικ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Μάικλ Κάρικ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 2027/28: Άγνωστος ακόμη (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Έτσι, ο Ολλανδός αμυντικός ετοιμάζεται για ακόμη μία αλλαγή προπονητή, με την «κατάρα» να παραμένει ενεργή και τη νέα σεζόν να προσθέτει ένα ακόμη όνομα στη μακρά λίστα.