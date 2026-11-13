Ο Ράιντερς πέτυχε χατ τρικ μέσα σε διάστημα 21 λεπτών για τους γηπεδούχους, ενώ η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσίασε εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά

Βαριά ήττα με ιστορικές διαστάσεις γνώρισε η Εθνική Ελλάδας στο Άμστερνταμ, καθώς η Ολλανδία επικράτησε με το εκκωφαντικό 7-0, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League. Η «γαλανόλευκη» βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας δεχθεί ήδη πέντε γκολ, σε ένα πρώτο ημίχρονο που ανέδειξε την τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι «οράνιε» κυριάρχησαν απόλυτα, εκμεταλλεύτηκαν κάθε αμυντική αδυναμία της Ελλάδας και έφτασαν σε μια ευρεία νίκη χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσουν ιδιαίτερα τον ρυθμό τους στο δεύτερο μέρος.

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Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ράιντερς, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ μέσα σε διάστημα 21 λεπτών, από το 12′ έως το 33′. Από την άλλη, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσίασε εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά.

Τα προβλήματα για την Εθνική ξεκίνησαν πριν από τη σέντρα, καθώς ο Δημήτρης Κουρμπέλης, παρότι είχε συμπεριληφθεί στην αρχική ενδεκάδα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και έμεινε εκτός.

Τη θέση του δίπλα στον Ανδρούτσο πήρε ο Τριάντης, με την αλλαγή της τελευταίας στιγμής να προστίθεται σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε εφιάλτη για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η Ολλανδία τιμώρησε κάθε λάθος της Εθνικής

Η Ελλάδα προσπάθησε να απειλήσει στα πρώτα λεπτά, με τον Ιωαννίδη να μεταφέρει την μπάλα προς τον Τζόλη στο 4′. Εκείνος επιχείρησε τη σέντρα, όμως ο Παυλίδης δεν πρόλαβε να βρεθεί στην πορεία της, ενώ ο Καρέτσας δεν κατάφερε να ελέγξει την μπάλα.

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Δύο λεπτά αργότερα, όμως, η πρώτη μεγάλη αμυντική αδράνεια έφερε το 1-0. Ο Μαυροπάνος έκανε λανθασμένη πάσα, οι Ολλανδοί έκλεψαν την μπάλα και, παρότι ο Έλληνας αμυντικός προσπάθησε να διορθώσει το λάθος του, η απομάκρυνσή του έδωσε την ευκαιρία στον Σάμερβιλ να μπει στην περιοχή και να σκοράρει.

Η συνέχεια ήταν ακόμη χειρότερη. Στο 12ο λεπτό, ο Ράιντερς αξιοποίησε την εξαιρετική ασίστ του Φέερμαν και έκανε το 2-0, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Μάλεν δημιούργησε με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση για το 3-0, με τον σκόρερ να βρίσκει ξανά δίχτυα.

Η Εθνική επιχείρησε να αντιδράσει και στο 24′ έφτασε στο γκολ με τον Ιωαννίδη, έπειτα από εξαιρετική μεταβίβαση του Τζολάκη. Ωστόσο, μετά την εξέταση της φάσης από το VAR, το τέρμα ακυρώθηκε για χέρι του Έλληνα επιθετικού στο κοντρόλ. Ούτε η κεφαλιά του Μαυροπάνου στο 30′ ούτε το φαλτσαριστό σουτ του Καρέτσα δύο λεπτά αργότερα άλλαξαν την εικόνα.

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Αντίθετα, η Ολλανδία συνέχισε να σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία. Στο 33′, ο Ράιντερς ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ, στέλνοντας την μπάλα σε κενή εστία μετά την κεφαλιά του Ντάμφρις στο δεύτερο δοκάρι. Στο 40′, ο Τίμπερ βρέθηκε ξανά σε θέση για εύκολο τελείωμα και διαμόρφωσε το 5-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Άλλα δύο γκολ στο δεύτερο μέρος

Ο Γιοβάνοβιτς δεν προχώρησε σε αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, διατηρώντας τόσο τα ίδια πρόσωπα όσο και τη διάταξη της ομάδας του. Η Ελλάδα απείλησε στο 51′ με τον Τριάντη, όμως η προσπάθεια αυτή δεν άλλαξε τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης.

Η Ολλανδία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 59′ ο Τίμπερ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, εκμεταλλευόμενος ξανά την αδυναμία της ελληνικής άμυνας να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα. Στη συνέχεια, ο Μάλεν ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση, βρίσκοντας δίχτυα έπειτα από δύο ασίστ που είχε ήδη μοιράσει.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν και σε όγδοο γκολ στο 73′, όταν ο Σάμερβιλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή. Αυτή τη φορά, όμως, ο Τζολάκης αντέδρασε σωστά και απέτρεψε την περαιτέρω διεύρυνση του σκορ.

Το τελικό 7-0 αποτύπωσε με τον πιο σκληρό τρόπο την εικόνα της αναμέτρησης. Η Ελλάδα γνώρισε μια βραδιά που θα θέλει να αφήσει γρήγορα πίσω της, έχοντας πλέον μπροστά της την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.