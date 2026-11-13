Ολλανδία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός κατέληξε στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τον Φώτη Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης για την αναμέτρηση στην Ολλανδία

Με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τους «οράνιε» για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός κατέληξε στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τον Φώτη Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης. Οι Καρέτσας, Παυλίδης και Τζόλης θα πλαισιώσουν τον επιθετικό, ενώ στον άξονα επιλέχθηκαν οι Κουρμπέλης και Ανδρούτσος.

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Η ενδεκάδα της Εθνικής:

Τζολάκης – Ρότα, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ανδρούτσος – Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης – Ιωαννίδης