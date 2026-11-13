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Παναθηναϊκός: Με πατερίτσες στο πλευρό της Εθνικής Μαρόκου ο Ουναΐ

Ο 26χρονος μέσος του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στο Μαρόκο για να συναντήσει τους συμπαίκτες του ενόψει του αγώνα με τη Νιγηρία ενώ συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την επέμβαση

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στον αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League

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13/11/2026, 19:33
Νίκος Τζουάννης
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Στο πλευρό των συμπαικτών του στην Εθνική Μαρόκου βρέθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τη σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο Παρίσι.

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Ο 26χρονος μέσος του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των συλλογικών υποχρεώσεων για να ταξιδέψει στην πατρίδα του και να συναντήσει τους συμπαίκτες του στα «Λιοντάρια του Άτλαντα», ενόψει της αναμέτρησης με τη Νιγηρία.

Μάλιστα, ο Ουναΐ συμμετείχε στην ομαδική φωτογραφία των διεθνών του Μαρόκου μαζί με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, στο περιθώριο εκδήλωσης της Ομοσπονδίας της χώρας του, έχοντας στα χέρια του τις πατερίτσες που χρησιμοποιεί για να μετακινείται. 

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Αζεντίν Ουναΐ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΡΟΚΟΥ Παναθηναϊκός

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