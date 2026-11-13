Αθλητικά Ποδόσφαιρο

Football Talk: Ολλανδία – Ελλάδα για την πρωτιά, γηπεδικά σε πρώτο πλάνο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες και τον αγώνα της Εθνικής

Football Talk: Ολλανδία – Ελλάδα για την πρωτιά, γηπεδικά σε πρώτο πλάνο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
13/11/2026, 12:04
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Το Football Talk μαζί σας ξανά σήμερα Παρασκευή (13/11), στις 13:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Nέων.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων.

Συντονιστής ο Άλκης Τσαβδαράς.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45), κόντρα στην Ολλανδία, που μπορεί να δώσει πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα δώσουν φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε Παρτιζάν και ΑΕ Λεμεσού μέσα στο παράθυρο των Εθνικών ομάδων.

Δείτε την εκπομπή στο YouTube των Nέων:

Go Deeper

Football Football Talk ΑΕΚ Άρης Εθνική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Αργολίδα: Νεκρός οδηγός μηχανής σε σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο
  2. Γερμανία: Ευρύτερες αρμοδιότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών
  3. Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ποδόσφαιρο

Cookies