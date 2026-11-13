Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες και τον αγώνα της Εθνικής

Το Football Talk μαζί σας ξανά σήμερα Παρασκευή (13/11), στις 13:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Nέων.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων.

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Συντονιστής ο Άλκης Τσαβδαράς.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45), κόντρα στην Ολλανδία, που μπορεί να δώσει πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα δώσουν φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε Παρτιζάν και ΑΕ Λεμεσού μέσα στο παράθυρο των Εθνικών ομάδων.

Δείτε την εκπομπή στο YouTube των Nέων: