Εθνική Αργεντινής: Ο Λιονέλ Σκαλόνι ανανέωσε μέχρι το 2030

Η ανανέωση της συνεργασίας αφορά τόσο τον Σκαλόνι όσο και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Κλαούντιο Τάπια

Στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής θα παραμείνει ο Λιονέλ Σκαλόνι μέχρι το 2030, καθώς ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο μπήκε τέλος στα σενάρια γύρω από το μέλλον του 48χρονου προπονητή, ο οποίος θα συνεχίσει να καθοδηγεί την «αλμπισελέστε» και στον δρόμο προς το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η συμφωνία έγινε γνωστή την Πέμπτη (12/11), κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Ουρουγουάη. Η ανανέωση αφορά τόσο τον Σκαλόνι όσο και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του.

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«Είναι μια πολύ ξεχωριστή και σημαντική ημέρα για την AFA. Ανακοινώνουμε επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας με τον Λιονέλ Σκαλόνι και το τεχνικό του επιτελείο για την περίοδο μέχρι το 2030», δήλωσε ο Τάπια.

Ιστορική ευκαιρία για τον Σκαλόνι

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας στάθηκε και στη σημασία της νέας συμφωνίας, καθώς ο Σκαλόνι θα έχει την ευκαιρία να οδηγήσει την Αργεντινή σε τρίτο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο. Εφόσον συμβεί αυτό, θα ξεπεράσει τους Σέσαρ Λουίς Μενότι και Κάρλος Μπιλάρδο, οι οποίοι είχαν καθοδηγήσει την εθνική ομάδα σε δύο διοργανώσεις ο καθένας.

Ο Σκαλόνι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αργεντινής το 2018 και έκτοτε έχει συνδέσει το όνομά του με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την εθνική ομάδα. Υπό τις οδηγίες του, η «αλμπισελέστε» κατέκτησε το Copa América το 2021 και το 2024, καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Η ανανέωση μέχρι το 2030 εξασφαλίζει τη συνέχεια της συνεργασίας των δύο πλευρών και δίνει στον Αργεντινό τεχνικό την ευκαιρία να διεκδικήσει νέες διακρίσεις με την ομάδα που οδήγησε ξανά στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.