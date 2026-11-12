Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοφ ξεπέρασε τον Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στην ιστορία της EuroLeague

Ο Βούλγαρος φόργουορντ κατάφερε να ξεπεράσει τους 3.552 πόντους που είχε συγκεντρώσει ο πρώην αρχηγός της ομάδας, ολοκληρώνοντας το επίτευγμα σε οκτώ σεζόν με τα ερυθρόλευκα

Ιστορικό ορόσημο πέτυχε ο Σάσα Βεζένκοφ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η σπουδαία διάκριση ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα της Sunel Arena, ενώ την επιβεβαίωσε και η EuroLeague με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Βεζένκοφ άφησε πίσω του την επίδοση του πρώην αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε συγκεντρώσει 3.552 πόντους με τη φανέλα των Πειραιωτών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

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Ο νυν προπονητής του Άρη είχε για χρόνια την κορυφή της σχετικής λίστας, όμως πλέον ο Βεζένκοφ βρίσκεται μόνος στην πρώτη θέση. Μάλιστα, ο Βούλγαρος χρειάστηκε μόλις οκτώ σεζόν με τα ερυθρόλευκα για να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ του Σπανούλη, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.