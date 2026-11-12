Γιώργος Μπαρτζώκας: «Απολαύσαμε το παιχνίδι – Καλύτερα να έχεις τον Βεζένκοφ στην ομάδα σου»

Οι Πειραιώτες επικράτησαν της Dubai BC με 101-72 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας 57 πόντους μόνο στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και επικράτησε με 101-72 της Dubai BC στη Sunel Arena, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μένει ικανοποιημένος από την αντίδραση της ομάδας του, λίγες ημέρες μετά την επιθετική δυστοκία στο προηγούμενο παιχνίδι.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στη βελτίωση που παρουσίασαν οι παίκτες του, στην επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ σε καλή κατάσταση, αλλά και στην απόδοση του συνόλου απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη επιθετική ποιότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βραδιά ρεκόρ του Σάσα Βεζένκοφ, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχίσει ο Βούλγαρος φόργουορντ να προσφέρει στον Ολυμπιακό για πολλά χρόνια.

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«Απολαύσαμε το παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους μας»

Ο Μπαρτζώκας έκανε αρχικά τη σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρηση της ομάδας του, επισημαίνοντας τη μεγάλη διαφορά στην επιθετική παραγωγικότητα, αλλά και τη σημασία της δουλειάς που έγινε μέσα στην εβδομάδα.

«Αυτό είναι το μπάσκετ. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε πετύχει 57 πόντους σε ολόκληρο το παιχνίδι και σήμερα βάλαμε 57 μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Φυσικά, παίζει ρόλο και η ημέρα στην οποία βρίσκεσαι, αλλά θεωρώ ότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε καλές προπονήσεις αυτή την εβδομάδα.

Ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε σε καλή κατάσταση και συνολικά όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή. Νομίζω ότι απολαύσαμε το παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους μας. Η Dubai BC είναι μια ομάδα που σέβομαι πολύ. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις μια ομάδα με τόσο μεγάλο ταλέντο. Έπρεπε να είμαστε πραγματικά συμπαγείς στην άμυνα και να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα στην επίθεση».

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«Καλύτερα να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου»

Στη συνέχεια, ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έγραψε ιστορία με την εμφάνισή του απέναντι στην Dubai BC. Ο Μπαρτζώκας υπογράμμισε την αγωνιστική ωριμότητα του φόργουορντ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχει ακόμη πολλά να προσφέρει στους Πειραιώτες.

«Είναι καλύτερο να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου παρά να τον αντιμετωπίζεις ως αντίπαλο! Μιλάμε για έναν παίκτη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην καλύτερη ηλικία του και έχει πολλά χρόνια μπροστά του για να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, να κατακτήσει τίτλους, να πετύχει μεγάλες νίκες και να απολαύσει το μπάσκετ. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι πολύ σημαντικό».