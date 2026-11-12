Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα για την αναμέτρηση με την Ντουμπάι

Εκτός της αποστολής για την αναμέτρηση στην έδρα της Ντουμπάι έμεινε ο Κώστας Παπανικολάου λόγω τενοντίτιδας, ενώ απουσιάζουν επίσης ο Γιαν Μοντέρο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντουμπάι στη Sunel Arena, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στα Άνω Λιόσια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωστοποίησε τους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση.

Εκτός αποστολής βρίσκεται ο τραυματίας Γιαν Μοντέρο, όπως και ο τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ. Απουσιάζει επίσης ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος αντιμετωπίζει τενοντίτιδα στον καταφυτικό τένοντα του ορθού κοιλιακού.

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Στη δωδεκάδα δεν συμπεριλήφθηκαν ακόμη οι Ντάνστον, Καραγιαννίδης, Πάπας και Μπουρνελές.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Νετζήπογλου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Μιλουτίνοβ, Τζόσεφ, Χολ, Κόντσαρ, Τζόουνς, Φουρνιέ.