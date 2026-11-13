EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες της Πέμπτης για την 11η αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-3 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της Πέμπτης για την 11η αγωνιστική

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague παρέμεινε ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι έχει δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο από τις περισσότερες ομάδες. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο 8-2, ενώ ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην τρίτη θέση με ρεκόρ 8-3 μετά την επιβλητική νίκη επί της Ντουμπάι με 101-72, ισοβαθμώντας με τη δεύτερη Βαλένθια μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της Πέμπτης για την 11η αγωνιστική.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας πέρασε με 86-83 από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, η Βαλένθια επικράτησε με 102-87 της Μπάγερν, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε το ισραηλινό ντέρμπι με 80-73 απέναντι στη Χάποελ. Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες με το επιβλητικό 105-84 επί του Ερυθρού Αστέρα.

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Ο Παναθηναϊκός διατηρεί το προβάδισμα με οκτώ νίκες σε δέκα αγώνες και συντελεστή πόντων 862-776. Ο Ολυμπιακός έχει επίσης οκτώ νίκες, αλλά σε έντεκα παιχνίδια, με τη Βαλένθια να βρίσκεται ανάμεσά τους στη δεύτερη θέση, έχοντας το ίδιο ρεκόρ και καλύτερη διαφορά πόντων.

Στην πρώτη εξάδα βρίσκονται ακόμη η Μπαρτσελόνα με 7-3 και η Ρεάλ Μαδρίτης με 7-4, ενώ στην έκτη θέση ακολουθεί ο Ερυθρός Αστέρας, επίσης με 7-4. Την ίδια συγκομιδή έχουν η Φενέρμπαχτσε, η Ζαλγκίρις και η Ντουμπάι, που συμπληρώνουν την πρώτη εννιάδα.

Η βαθμολογία της EuroLeague: