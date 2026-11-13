Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν οι δύο, εκ των τριών δραστών της ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης στο Μαρούσι. Η επίθεση σε βάρος της άτυχης γυναίκας καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος.

Από την πρώτη στιγμή η Αστυνομία ανέλυσε το βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησε τους δράστες. Πρόκειται για τρείς νεαρούς από την Αίγυπτο.

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Η ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο τρία άτομα προσεγγίζουν την ηλικιωμένη, η οποία περπατούσε ανύποπτη κρατώντας το καρότσι της για τα ψώνια.

Οι δράστες την πλησίασαν και με μια βίαιη κίνηση ένας εξ αυτών της επιτίθεται και αρπάζει την αλυσίδα από τον λαιμό της. Η γυναίκα σωριάζεται στο έδαφος και οι δράστες τρέπονται σε φυγή.

Μία υπάλληλος από παρακείμενο κατάστημα τρέχει για να δώσει στην ηλικιωμένη τις πρώτες βοήθειες.

Οι επιθέσεις δραστών, σε πολλές περιπτώσεις ανήλικοι, δείχνουν να μην έχουν τέλος. Εντοπίζουν ευάλωτα ή ηλικιωμένα άτομα και χτυπούν χωρίς έλεος.