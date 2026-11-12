Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων – Κατασχέθηκαν 10,8 εκατ. τσιγάρα

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη έξι άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, με τη συνδρομή αστυνομικών άλλων υπηρεσιών της Υποδιεύθυνσης.

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Σε βάρος των συλληφθέντων και των έξι ταυτοποιημένων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Πολύμηνη έρευνα και χαρτογράφηση του δικτύου

Η εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εξακριβώθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν χώροι αποθήκευσης και οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της ομάδας, ενώ χαρτογραφήθηκε το δίκτυο λιανικής διάθεσης των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, ενώ εκτιμάται ότι η δραστηριότητά της είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Όπως προέκυψε, ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν ασκούσαν άλλη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

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Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης φέρεται να είχε ένας 44χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε όλα τα στάδια της διακίνησης, από τη μεταφορά και τις φορτοεκφορτώσεις μέχρι την αποθήκευση των λαθραίων προϊόντων. Παράλληλα, επέβλεπε τις μεταφορές και επιτηρούσε τους χώρους, προκειμένου να εντοπίζει ενδεχόμενη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Δύο 50χρονοι είχαν αναλάβει την παραλαβή, τη φόρτωση, την εκφόρτωση, την αποθήκευση και την περαιτέρω διακίνηση των προϊόντων. Κατά περίπτωση εκτελούσαν και χρέη προπομπών, ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη για ύποπτες κινήσεις ή πιθανή παρουσία των διωκτικών Αρχών.

Ένας 60χρονος φέρεται να είχε διαθέσει αποθηκευτικό χώρο στην αυλή της κατοικίας του για τις ανάγκες της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη φύλαξη των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

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Στις επιμέρους εργασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς συμμετείχαν ένας 19χρονος και ένας ανήλικος.

Ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη διάθεση των προϊόντων φέρεται να είχε ο ένας από τους δύο 50χρονους, ο οποίος σχεδόν καθημερινά παρέδιδε λαθραία τσιγάρα σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στη λιανική πώληση και εισέπραττε τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον πέντε έμποροι λιανικής πώλησης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προμηθεύονταν λαθραία τσιγάρα από τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.

Πάνω από 10,8 εκατομμύρια τσιγάρα και ένας τόνος καπνού

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, αποθήκη και φορτηγό όχημα της οργάνωσης, το οποίο ήταν πλήρως φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

1.086 χαρτοκιβώτια με λαθραία τσιγάρα, τα οποία περιείχαν συνολικά 543.000 πακέτα ή 10.860.000 τσιγάρα.

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20.128 συσκευασίες λαθραίου καπνού, συνολικού βάρους 1.006 κιλών.

71 ρολόγια, ορισμένα εκ των οποίων πολυτελή.

Έναν τράκτορα με επικαθήμενο.

Ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η συνολική ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων που φέρεται να διακίνησε η οργάνωση ανέρχεται σε 1.701 χαρτοκιβώτια, τα οποία αντιστοιχούν σε 850.500 πακέτα ή 17.010.000 τσιγάρα.

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από τη διακίνηση των συγκεκριμένων ποσοτήτων υπολογίζεται σε 1.360.800 ευρώ.

Τέλος, οι πέντε συλληφθέντες, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.