Θεσσαλονίκη: Προφυλακίσεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατ. ευρώ – Στους 6 οι κρατούμενοι

Στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο λογιστές και ένας δικηγόρος μετά τις απολογίες τους, ενώ η δικογραφία για το κύκλωμα περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα

Η γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης εξέδωσε τρία επιπλέον εντάλματα προσωρινής κράτησης στο πλαίσιο της έρευνας για το ευρύ κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η εν λόγω οργάνωση, χρησιμοποιώντας εταιρείες-βιτρίνες με «αχυρανθρώπους» στη διοίκηση, φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημία που υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο λογιστές, 45 και 55 ετών, καθώς και ένας 48χρονος δικηγόρος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων της υπόθεσης σε έξι.

Οι απολογίες των εμπλεκομένων

Στους προσωρινά κρατούμενους περιλαμβάνονται επίσης ένας 34χρονος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας 33χρονος επιχειρηματίας και ένας 56χρονος που φέρεται να λειτουργούσε ως «στρατολόγος» των «αχυρανθρώπων». Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5 έως 20 χιλιάδες ευρώ.

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Ο 48χρονος δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως η εμπλοκή του περιορίστηκε στην εκτέλεση εντολών πελατών του εντός του πλαισίου των επαγγελματικών του καθηκόντων, χωρίς γνώση περί εικονικών εταιρειών. Αντίστοιχα, ο 45χρονος λογιστής απέρριψε τη συμμετοχή του στην εγκληματική ομάδα, δηλώνοντας πως παρείχε μόνο υπηρεσίες μισθοδοσίας για εννέα εταιρείες με ρυθμισμένα χρέη, ενώ ο 55χρονος συνάδελφός του, ο οποίος προσήλθε από νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, επίσης αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται.

Ο 56χρονος «στρατολόγος» ισχυρίστηκε πως η επαφή του με 145 επιχειρήσεις αφορούσε την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, υπογραμμίζοντας πως δεν είχε πρόσβαση στα οικονομικά τους στοιχεία. Παράλληλα, δύο ακόμη πρόσωπα, που φέρονταν ως «αχυράνθρωποι», αφέθηκαν ελεύθερα. Μία 27χρονη υποστήριξε ότι παραπλανήθηκε με υποσχέσεις για επιδοτούμενη εργασία, ενώ ένας 45χρονος, που εμφανιζόταν σε 21 νομικά πρόσωπα με οφειλές 4,2 εκατ. ευρώ, αρνήθηκε οποιαδήποτε ουσιαστική συμμετοχή, επισημαίνοντας την οικονομική του αδυναμία.

Συνέχεια της κύριας ανάκρισης

Παρά την ολοκλήρωση των απολογιών για τους 16 συλληφθέντες, η δικαστική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα. Η ανακρίτρια αναμένεται να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό, με πηγές να εκτιμούν πως είναι πιθανό να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης ή να κληθούν σε απολογία και άλλα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.