Ελλάδα

Πάτρα: Αποσωληνώθηκε το βρέφος που βρέθηκε υποσιτισμένο – Απολογούνται το Σάββατο οι γονείς

Το τεσσάρων μηνών παιδί παρουσιάζει βελτίωση στην υγεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ενώ οι γονείς του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Πάτρα: Αποσωληνώθηκε το βρέφος που βρέθηκε υποσιτισμένο – Απολογούνται το Σάββατο οι γονείς
13/11/2026, 22:28
TANEA Newsroom
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Αποσωληνώθηκε το βρέφος τεσσάρων μηνών που εντοπίστηκε υποσιτισμένο και με τραύματα στα πόδια σε καταυλισμό στην περιοχή της Εγλυκάδας, στην Πάτρα. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Οι γονείς του, ηλικίας 21 και 26 ετών, αναμένεται να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου (14/11) ενώπιον του ανακριτή. Την Παρασκευή οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Το βρέφος είχε μεταφερθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, παρουσιάζοντας υπογλυκαιμικό κώμα. Οι γιατροί διαπίστωσαν υποσιτισμό και τραύματα στα πόδια, τα οποία περιγράφηκαν ως δαγκώματα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, όπου διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η επιδείνωση της υγείας του συνδέεται με συστηματική στέρηση τροφής. Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε το παιδί και οι ευθύνες των γονέων αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

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βρέφος ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ Πάτρα

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