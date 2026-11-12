Πάτρα: «Λύγισαν» και οι γιατροί με βρέφος 4 μηνών που μεταφέρθηκε ημιθανές και υποσιτισμένο – Είχε δαγκωματιές στα άκρα

Το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο μετά την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ρίου, ενώ ιατροδικαστής διέταξε εξειδικευμένη δερματολογική εξέταση

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών έδωσαν οι γιατροί στην Πάτρα, έπειτα από τη μεταφορά του σε ημιθανή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, με έντονα σημάδια υποθρεψίας και αιματώματα στα κάτω άκρα που παραπέμπουν σε δαγκώματα τρωκτικών.

Το περιστατικό που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά τις δραματικές συνθήκες διαβίωσης ανηλίκων σε καταυλισμούς. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το πρωί της Τετάρτης ο πατέρας του παιδιού, Ρομά, μετέφερε το 4 μηνών αγοράκι στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας σε οριακή κατάσταση.

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Η κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού ήταν ακαριαία. Το βρέφος διασωληνώθηκε αμέσως και, αφού σταθεροποιήθηκε η κλινική του εικόνα, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών τόσο στο Καραμανδάνειο όσο και στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου, υπό τη διεύθυνση του κ. Ηλιάδη και με τη συμβολή του κ. Αλεξόπουλου, το παιδάκι σώθηκε κυριολεκτικά από βέβαιο θάνατο και πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Έρευνα της Αστυνομίας και ιατροδικαστική εξέταση

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ., η οποία διενεργεί έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το βρέφος, ενώ ήδη έχουν κληθεί για κατάθεση οι γιατροί που το περιέθαλψαν. Παράλληλα, στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου μετέβη ο νέος ιατροδικαστής της Πάτρας, ο οποίος διέταξε εξειδικευμένη δερματολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η αιτία των αιματωμάτων στα κάτω άκρα του παιδιού.

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Το αδιέξοδο με τις προνοιακές δομές

Όπως επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος, παρότι το βρέφος αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από τη ΜΕΘ και να επιστρέψει στο Καραμανδάνειο, ανακύπτει εκ νέου το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης προνοιακών μονάδων, με αποτέλεσμα το παιδί να κινδυνεύει να παραμείνει «παρκαρισμένο» στον νοσοκομειακό θάλαμο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει την ανάγκη να «σπάσουν τα στεγανά των καταυλισμών των Ρομά», ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες να μπορούν να ελέγχουν ουσιαστικά τις συνθήκες διαβίωσης των μικρών παιδιών, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο διαχείρισης κακοποιημένων παιδιών, στην επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το οποίο συμμετείχαν ενεργά οι κ.κ. Ηλιάδης και Αλεξόπουλος, παραμένει ακόμη ανεφάρμοστο.