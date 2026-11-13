Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις θα πνέουν στα πελάγη 7, τοπικά 8 και στο βόρειο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου

Με άστατο καιρό στα δυτικά, ενισχυμένους νοτιάδες που θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ και αφρικανική σκόνη κυρίως στα νότια, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ νεφώσεις και τοπικές βροχές θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα παρουσιάζει αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα γίνονται πιο πυκνές, με την πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές.

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Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα πελάγη 7, τοπικά 8 και στο βόρειο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 23 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.