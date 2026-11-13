Τα μαθήματα στο σχολείο θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση και την Παρασκευή, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος

Ολοκληρώθηκαν ο έλεγχος και οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης Νίκου Χουρσαλά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν στο σχολικό συγκρότημα οι απαραίτητοι έλεγχοι. Η διαδικασία θα γίνει με τη συνδρομή πιστοποιημένου φορέα και των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, ενώ θα παρίσταται η διεύθυνση του σχολείου, ώστε να επιβεβαιωθεί η ασφαλής λειτουργία του συστήματος.

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Παράλληλα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση και αύριο, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Το σχολείο παρέμεινε κλειστό την Πέμπτη (12/11), μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης αερίου στο εργαστήριο, που προκάλεσε ανησυχία για πιθανή διαρροή προπανίου.

Στην αρχική ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κορυδαλλού ανέφερε: «Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης αερίου στο εργαστήριο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού, τα μαθήματα θα διεξαχθούν αύριο 12/11 μέσω τηλεκπαίδευσης. Τα μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν άμεσα για την προστασία της σχολικής κοινότητας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, όταν ήχησε συναγερμός λόγω έντονης οσμής αερίου.

Οι μαθητές οδηγήθηκαν στην αυλή, όπου παρέμειναν για περίπου μία ώρα, χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο. Στη συνέχεια επέστρεψαν στις αίθουσες και τα μαθήματα συνεχίστηκαν κανονικά.

«Χτύπησε ο συναγερμός, το σχολείο δεν εκκενώθηκε. Κράτησαν τα παιδιά έξω στην αυλή μία ώρα χωρίς να ξέρουν τον λόγο και μετά το μάθημα συνεχίστηκε κανονικά», δήλωσε μητέρα μαθητή στην κάμερα του MEGA.