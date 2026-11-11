«Έγινε λάθος από εξωτερικούς συνεργάτες» – Τι αποκαλύπτει η ιδιοκτήτρια των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκαν 13 μαθητές και στο νοσοκομείο Σωτηρία 12 ενήλικες, ενώ πέντε παιδιά έχουν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους

«Έγινε κάποιο λάθος από τους εξωτερικούς συνεργάτες κατά τη διαδικασία συντήρησης» αναφέρει στο tanea.gr η ιδιοκτήτρια των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, Πολυξένη Καίσαρη για το συμβάν που σημειώθηκε σήμερα στο ιδιωτικό σχολικό συγκρότημα με την έντονη οσμή χλωρίου.

Όπως ισχυρίζεται η ίδια κάποια στιγμή έγινε αντιληπτή αυτή η χαρακτηριστική οσμή που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους υπεύθυνους του σχολείου και άμεσα εκκενώθηκε όλο το κτίριο.

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«Σήμερα ήταν μια τυπική διαδικασία συντήρησης της πισίνας του σχολείου. Έγινε κάποιο λάθος από τους εξωτερικούς συνεργάτες κατά τη διαδικασία και παρατηρήθηκε έντονη οσμή χλωρίου σε όλο το σχολείο και εμείς άμεσα εκκενώσαμε όλο το κτίριο».

Επιχείρησαν στο σημείο τουλάχιστον 7 ασθενοφόρα προκειμένου να μεταφερθούν παιδιά και ανήλικοι στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκαν εσπευσμένα 13 μαθητές και στο νοσοκομείο Σωτηρία 12 ενήλικες.

«Ενημερώσαμε και την Άμεση δράση και το ΕΚΑΒ όπου το ΕΚΑΒ έλεγξε και τα παιδιά που βρισκόταν στον χώρο της πισίνας και δεν είχαν κάποιο σύμπτωμα. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δεν είχαν αναπνευστικό πρόβλημα» αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια.

Αναστάτωση επικρατεί ακόμη στο σχολείο τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς των παιδιών καθώς τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με όσα λέει η ιδιοκτήτρια του σχολείου θα γίνει ότι προβλέπεται σε αυτές τις καταστάσεις.

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«Ακομη διερευνούμε τι ακριβώς έγινε, δεν έχουμε μιλήσει προσωπικά με την εταιρεία, περιμένουμε να μας δώσουν εξηγήσεις και θα κάνουμε ότι ενέργειες προβλέπονται».

Σημειώνεται πως λίγο πριν ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί.

13 εξάχρονοι στο νοσοκομείο Παίδων

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν 13 μαθητές, ηλικίας έξι ετών, φέρεται να εισέπνευσαν χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία καθαρισμού της σχολικής πισίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 10:30 το πρωί, μαθητές αισθάνθηκαν αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά επτά ασθενοφόρα και ένα μικρότερο όχημα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διακομιδές.

Οι 13 μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ 12 ενήλικες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

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Επιπλέον, δύο ενήλικες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου, όπου εξετάστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, χωρίς να διαπιστωθεί κίνδυνος για την υγεία τους.

Επέστρεψαν στο σπίτι τους τα παιδιά

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι 13 μαθητές εξετάστηκαν τόσο από παιδίατρο όσο και από ωτορινολαρυγγολόγο.

Η εικόνα της υγείας τόσο των μαθητών όσο και των ενηλίκων που μεταφέρθηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα περιγράφεται ως καλή, και σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους.

Στο σχολείο κλήθηκε και η ΕΜΑΚ, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ή προσαγωγές.