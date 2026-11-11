Συνολικά 28 μαθητές και ενήλικες διακομίστηκαν σε δομές υγείας μετά την εισπνοή αναθυμιάσεων κατά τη διάρκεια εργασιών στην πισίνα

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε τρεις προσαγωγές αναφορικά με την εισπνοή χημικών από παιδιά στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, περιστατικό που οδήγησε μαθητές και εργαζόμενους σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας καθαρισμού καθώς και δύο συντηρητές που εκτελούσαν εργασίες στον χώρο.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο αργότερα, οι συντηρητές αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ στην περίπτωση του ιδιοκτήτη η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, και λίγο αργότερα, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το χρονικό της διαρροής

Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός στο σχολείο λόγω αναθυμιάσεων κατά τη διάρκεια συντήρησης της πισίνας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 28 διακομιδές μαθητών και ενηλίκων σε δομές υγείας. Ειδικότερα, 13 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ 12 ενήλικες μέλη του προσωπικού διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» εξαιτίας εισπνοής αερίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 13 μαθητές εξετάστηκαν τόσο από παιδίατρο όσο και από ωτορινολαρυγγολόγο. Η εικόνα της υγείας τόσο των μαθητών όσο και των ενηλίκων περιγράφεται ως καλή, και τα παιδιά έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους.

«Έγινε λάθος από εξωτερικούς συνεργάτες»

«Έγινε κάποιο λάθος από τους εξωτερικούς συνεργάτες κατά τη διαδικασία συντήρησης» ανέφερε νωρίτερα στο tanea.gr η ιδιοκτήτρια των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, Πολυξένη Καίσαρη για το συμβάν που σημειώθηκε σήμερα στο ιδιωτικό σχολικό συγκρότημα με την έντονη οσμή χλωρίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως ισχυρίζεται η ίδια κάποια στιγμή έγινε αντιληπτή αυτή η χαρακτηριστική οσμή που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους υπεύθυνους του σχολείου και άμεσα εκκενώθηκε όλο το κτίριο.

«Σήμερα ήταν μια τυπική διαδικασία συντήρησης της πισίνας του σχολείου. Έγινε κάποιο λάθος από τους εξωτερικούς συνεργάτες κατά τη διαδικασία και παρατηρήθηκε έντονη οσμή χλωρίου σε όλο το σχολείο και εμείς άμεσα εκκενώσαμε όλο το κτίριο» υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Ενημερώσαμε και την Άμεση δράση και το ΕΚΑΒ όπου το ΕΚΑΒ έλεγξε και τα παιδιά που βρισκόταν στον χώρο της πισίνας και δεν είχαν κάποιο σύμπτωμα. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δεν είχαν αναπνευστικό πρόβλημα».