Ελλάδα

Κορωπί: Τρεις συλλήψεις για την έκλυση αερίων σε πισίνα εκπαιδευτηρίων

Σε βάρος του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού και των δύο υπαλλήλων σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό που οδήγησε 28 άτομα σε νοσοκομεία

Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας σταθμευμένο έξω από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν μαθητές και γονείς σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα μετά την έκλυση χημικών αερίων κατά τη συντήρηση της πισίνας. Προληπτικά εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο. Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

11/11/2026, 23:01
TANEA Newsroom
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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το περιστατικό με τις αναθυμιάσεις σε πισίνα ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί, που είχε σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά 28 ατόμων σε νοσοκομεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.,  συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, που είχε αναλάβει τον καθαρισμό της πισίνας, καθώς και δύο υπάλληλοι που πραγματοποιούσαν τις εργασίες συντήρησης την ώρα του περιστατικού.

Σε βάρος του πρώτου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο ενώ οι δύο υπάλληλοι κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

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Κορωπί πισίνα χλώριο

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