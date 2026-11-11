Γιώργος Γιαννόπουλος για Μητσοτάκη: «Τον πάω – Είναι διαβασμένος, έχει μετριοφροσύνη»

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν βλέπει να υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη πολιτική πρόταση στη χώρα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αυξηθεί η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές

Με κολακευτικά λόγια μίλησε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης (10/11).

Ο γνωστός ηθοποιός είπε πως παρακολουθεί τα δρώμενα και υποστηρίζει πως ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στην Ελλάδα.

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«Τον πάω πολύ τον Μητσοτάκη. Είναι διαβασμένος, ευφυής, έχει μετριοφροσύνη. Είναι ισορροπημένος», είπε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος και πρόσθεσε: «Εγώ πιστεύω ότι είναι τυχερή η Ελλάδα που έχει έναν τέτοιο πρωθυπουργό κι εγώ επίσης είμαι περήφανος που έχω έναν τέτοιο πρωθυπουργό που έχει μία μετριοφροσύνη στα πράγματα. Καταρχάς δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι είναι δεξιός. Είναι φιλελεύθερος λέει. Δεν το λέει γιατί θέλει να πάρει και τους δεξιούς. Δεν μπορείς να έχεις ένα μεγάλο κόμμα και να μην έχεις διάφορους μέσα».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός υπογράμμισε την απουσία πολιτικού αντιπάλου στην παρούσα φάση, δηλώνοντας: «Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη πρόταση. Όχι μόνο εγώ, δεν τη βλέπει και κανένας». Παράλληλα, προέβλεψε αυξημένη συμμετοχή στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προσθέτοντας: «Θα ψηφίσει ο κόσμος. Και πιο πολύς κόσμος θα πάει αυτή τη φορά. Γιατί τώρα λένε εξωτερική πολιτική… Ποιος είπε μέσα στην Άγκυρα για το casus belli; Ποιος θα ρίξει τα καλώδια; Ποιος έκανε τις επεκτάσεις στα χωρικά ύδατα; Με τρελαίνει αυτό. Λένε “δεν έκανες αυτό”. Εσύ έκανες ρε άνθρωπε; Αυτός έκανε στο Ιόνιο, θα κάνει τώρα και με την Αίγυπτο και θα έρθει η ώρα που θα γίνει και με την Τουρκία. Κάτι θα βρούμε σιγά σιγά, πώς θα γίνει και με το Ισραήλ, πώς θα τα ταιριάξουμε…».

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Γιαννόπουλος παρόλα αυτά, σε επαγγελματικό επίπεδο, τον ενδιαφέρει μόνο η υποκριτική: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στην πολιτική, γιατί είμαι πάρα πολύ καλά με αυτό που κάνω τώρα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι πολύ ευτυχής. Εγώ δημιούργησα τις συνθήκες αυτές και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Γιατί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που έχω αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια είπα “αυτό θα χτυπήσω, όχι το άλλο”», είπε.