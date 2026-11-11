Με νέα δισκογραφική δουλειά ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Νίκος Καρβέλας, επιλέγοντας αυτή τη φορά ένα μουσικό ύφος αρκετά διαφορετικό από εκείνο των προηγούμενων άλμπουμ του. Πρώτο δείγμα της νέας του δουλειάς είναι το τραγούδι «Καλημέρα», ενώ στο στούντιο ηχογράφησης βρίσκεται και η Άννα Βίσση, προετοιμάζοντας το δικό της ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα δισκογραφική δουλειά της τραγουδίστριας θα έχει πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα, με τραγούδια διαφορετικών δημιουργών. Οι ηχογραφήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν τόσο στην Αθήνα όσο και σε στούντιο της Νέας Υόρκης, με τη συμμετοχή γνωστών Αμερικανών παραγωγών.

Την ίδια ώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη στη ρήξη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να παραμένει αμετακίνητος στη στάση του, χωρίς να δείχνει διάθεση να γεφυρώσει το χάσμα με την πρώην στενή συνεργάτιδά του.

Ο συνθέτης ηχογραφεί αυτή την περίοδο το νέο του άλμπουμ, με το «Καλημέρα» να αποτελεί την πρώτη γεύση της επόμενης μουσικής του πρότασης. Πρόκειται για μια σύνθεση με έντονες αναφορές στο ρεμπέτικο ύφος, η οποία διαφοροποιείται από τις προηγούμενες δισκογραφικές επιλογές του.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, στον νέο δίσκο να συμπεριληφθεί και ένα τραγούδι με αναφορές στις εξελίξεις των τελευταίων μηνών και στη ρήξη του με την Άννα Βίσση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η εκτίμηση ότι ο Καρβέλας έχει ήδη εκφράσει όλα όσα ήθελε μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το χάσμα που δημιουργήθηκε με την τραγουδίστρια και τον νέο κύκλο ανθρώπων που βρίσκεται πλέον κοντά της.

Η επόμενη κίνηση της Άννας Βίσση

Την ώρα που ο Νίκος Καρβέλας δουλεύει πάνω στο νέο του άλμπουμ, η Άννα Βίσση έχει επίσης επιστρέψει στο στούντιο, χωρίς το περιβάλλον της να έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της νέας παραγωγής.

Η επιστροφή της στη διαδικασία των ηχογραφήσεων έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται με ακουστικά, ενώ η λεζάντα «after hours…» παραπέμπει σε πολύωρη παραμονή στο στούντιο.

Μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα, τα τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί με τη δική του υπογραφή πριν από τη διακοπή της συνεργασίας τους δεν αποτελούν πλέον διαθέσιμη επιλογή για την ερμηνεύτρια, λόγω της στάσης του συνθέτη. Έτσι, η Άννα Βίσση στράφηκε στην αναζήτηση νέου υλικού από άλλους δημιουργούς.

Η επιλογή νέων τραγουδιών, ωστόσο, δεν επιλύει αυτομάτως το ζήτημα του ρεπερτορίου για τις επόμενες εμφανίσεις της στο «Arena» και τις συναυλίες της. Το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία για τη χρήση των μεγάλων επιτυχιών που φέρουν την υπογραφή του Καρβέλα εξακολουθεί να δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα.

Νέα δισκογραφική δουλειά με ηχογραφήσεις σε Αθήνα και Νέα Υόρκη

Η Άννα Βίσση φέρεται να έχει ήδη επιλέξει νέα τραγούδια άλλων συνθετών, τα οποία ηχογραφεί αυτή την περίοδο, καθώς χρειάζεται να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ ενόψει της επόμενης σεζόν στο «Arena».

Οι πληροφορίες για το νέο εγχείρημα παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια πολυσυλλεκτική παραγωγή, στην οποία θα συμμετέχουν διαφορετικοί δημιουργοί. Τα ονόματά τους δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Εκτός από την Αθήνα, μέρος των ηχογραφήσεων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή Αμερικανών παραγωγών, οι οποίοι αναμένεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση του τελικού ήχου του άλμπουμ.

Η νέα αυτή δισκογραφική προσπάθεια σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση, καθώς απομακρύνεται από ένα μουσικό κεφάλαιο που για χρόνια ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Νίκο Καρβέλα, τον μέχρι πρότινος μουσικό μέντορα και βασικό συνεργάτη της.