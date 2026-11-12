Σάλος σε τηλεοπτικό κανάλι του Μαϊάμι: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες παρουσιάστριας που προκάλεσαν αντιδράσεις

Έντονο διάλογο έχει πυροδοτήσει στο Μαϊάμι η δημοσιοποίηση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Τζέισι Μπιρτς, παρουσιάστρια ειδήσεων του σταθμού WPLG, παρά τη ρητή σύσταση του διευθυντή ειδήσεων του καναλιού για αποφυγή αναρτήσεων με προκλητικό περιεχόμενο.

Στα στιγμιότυπα από το Electric Daisy Carnival στο Ορλάντο που δημοσιοποίησε η Μπιρτς, διακρίνεται η ίδια να φέρει ένα τοπ το οποίο αφήνει ακάλυπτο τμήμα του στήθους της.

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Όπως αναφέρει ο ιστότοπος FTVLive, το εν λόγω οπτικό υλικό πυροδότησε αντιδράσεις στους συναδέλφους της Μπιρτς, οι οποίοι εξέφρασαν απορίες σχετικά με την απουσία μέτρων από την πλευρά της διοίκησης του σταθμού.

Σύμφωνα με τη New York Post, η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών έλαβε χώρα λίγους μήνες αφότου ο αντιπρόεδρος ειδήσεων του WPLG, Μπιλ Ποχόβεϊ, εξέδωσε εσωτερικό υπόμνημα, μέσω του οποίου καλούσε τους εργαζομένους να αποφεύγουν αναρτήσεις τύπου influencer, καθώς αυτές ενδέχεται να πλήξουν την αξιοπιστία τους ως δημοσιογράφων.

Όπως μεταδίδει το FTVLive, περισσότεροι από 10 δημοσιογράφοι προώθησαν συνδέσμους με το περιεχόμενο που δημοσίευσε η Μπιρτς, με αρκετούς εξ αυτών να δηλώνουν ενοχλημένοι από τη στάση της, την οποία χαρακτήρισαν ακατάλληλη για πρόσωπο που παρουσιάζει τηλεοπτικές ειδήσεις.

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Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά σε πηγή από το συντακτικό τμήμα του WPLG, η οποία υποστηρίζει ότι η Μπιρτς είχε δεχθεί συστάσεις στο παρελθόν για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δίχως όμως να σταματήσει την ανάρτηση αποκαλυπτικών φωτογραφιών, παρά τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει η διοίκηση.

Σύμφωνα με το FTVLive, τέσσερις διευθυντές ειδήσεων τηλεοπτικών σταθμών, έχοντας δει τις επίμαχες φωτογραφίες, ανέφεραν πως θα εξέταζαν το ενδεχόμενο λήψης πειθαρχικών κυρώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και στην απόλυση της Μπιρτς.

Το κλίμα που επικρατεί στον τηλεοπτικό σταθμό όπου απασχολείται η Μπιρτς αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη στάση ενός εργαζομένου στο WPLG, ο οποίος κατήγγειλε τον Ποχόβεϊ για ασυνέπεια ως προς την τήρηση των δικών του κανονισμών, δηλώνοντας: «Ο Ποχόβεϊ δεν έχει το θάρρος να λάβει κανένα μέτρο, είναι άβουλος».

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Σε προγενέστερο σημείωμά του, ο Ποχόβεϊ είχε απευθύνει σύσταση προς το προσωπικό να αποφεύγει αναρτήσεις που ενδέχεται να βλάψουν το κύρος του σταθμού, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Έχω κουραστεί να πρέπει να το επαναλαμβάνω, αλλά δεν είμαστε influencers, είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν θέλουμε βίντεο με χορούς στα οποία συμμετέχει το προσωπικό μας. Δεν θέλουμε επιδείξεις μόδας, αναρτήσεις με τα σύνολα της ημέρας ή άλλο ανόητο περιεχόμενο που αποσπά την προσοχή από τον ρόλο σας ως δημοσιογράφων».

Παράλληλα, ο Ποχόβεϊ επισήμανε πως οι ίδιοι περιορισμοί οφείλουν να διέπουν και τα προσωπικά προφίλ των εργαζομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας ότι η εκπροσώπηση του τηλεοπτικού σταθμού συνεχίζεται και πέραν του εργασιακού ωραρίου: «Είτε εργάζεστε είτε όχι, εξακολουθείτε να εκπροσωπείτε τον σταθμό και πρέπει πάντα να θυμάστε τον ρόλο σας ως αξιόπιστοι δημοσιογράφοι που εμπνέουν εμπιστοσύνη και όχι ως Καρντάσιαν. Ορισμένα από όσα βλέπω προκαλούν αμηχανία».