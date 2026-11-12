Ελλάδα

Αρκάς: Το καυστικό σκίτσο για τη συνωμοσιολογία και την παγίδα του «τι μας κρύβουν»

Ο γνωστός σκιτσογράφος παρουσιάζει μια μεταλλική δόκανα με δόλωμα ένα απόκομμα εφημερίδας που αναρωτιέται «Τι μας κρύβουν;»

Σκίτσο με παγίδα για ζώα που έχει ως δόλωμα εφημερίδα με τίτλο Τι μας κρύβουν
12/11/2026, 08:06
TANEA Newsroom
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Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό και εύστοχο σχόλιο επιστρέφει σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ο Αρκάς, βάζοντας στο στόχαστρο τη συνωμοσιολογία, την εύκολη καχυποψία και την αφέλεια όσων βλέπουν παντού οργανωμένα σχέδια, αγνοώντας την πραγματική παγίδα στην οποία έχουν ήδη πέσει.

Το σημερινό σκίτσο του γνωστού σκιτσογράφου, που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρωταγωνιστεί μία μεταλλική δόκανα, πάνω στην οποία βρίσκεται τοποθετημένο ως δόλωμα ένα απόκομμα εφημερίδας με τον χαρακτηριστικό, πηχυαίο τίτλο «Τι μας κρύβουν;».

Το εικαστικό εύρημα συνοδεύεται από μια λιτή ζάντα, η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια το παράδοξο της εποχής της παραπληροφόρησης: «Πιστεύουν ότι όλα είναι στημένα. Εκτός από την παγίδα που έχουν πέσει».

Με την καυστική του ματιά, ο Αρκάς σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η αδιάκοπη αναζήτηση κρυφών σεναρίων και η έλλειψη κριτικής σκέψης λειτουργούν συχνά ως το ιδανικό δόλωμα, οδηγώντας όσους δηλώνουν «υποψιασμένοι» να εγκλωβίζονται στις πιο προφανείς παγίδες χειραγώγησης

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Αρκάς σκίτσο ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ χειραγώγηση

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