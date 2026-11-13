Ελλάδα

Αργολίδα: Νεκρός οδηγός μηχανής σε σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας υπέστη βαρύτατα τραύματα και κατέληξε παρά τις προσπάθειες παρευρισκόμενων πολιτών να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο

τροχαίο
13/11/2026, 19:14
TANEA Newsroom
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Ένα θανατηφόρο τροχαίο συμβάν σημειώθηκε στην Αργολίδα το απόγευμα της Παρασκευής (13.11.2026), στον επαρχιακό οδικό άξονα που συνδέει τα Λευκάκια με το Δρέπανο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ενός επιβατικού αυτοκινήτου με δίκυκλο, έχασε τη ζωή του ο οδηγός της μηχανής.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο εργοστάσιο «Μαλλινού». Όπως μεταδίδει το argolikeseidhseis.gr, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας υπέστη βαρύτατα τραύματα κατά την πρόσκρουση.

Παρά τις προσπάθειες παρευρισκόμενων πολιτών να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας κατέληξε τελικά.

Η οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε, παρόλο που το όχημά της υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές στο τμήμα του συνοδηγού.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, καθώς και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας Ναυπλίου. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν προανάκριση, ώστε να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το μοιραίο δυστύχημα.

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