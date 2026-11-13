Οι αυξήσεις στα καύσιμα (βενζίνη και ντίζελ) έχουν οδηγήσει χιλιάδες νέους υποψήφιους αγοραστές στην επιλογή αυτοκινήτων με ηλεκτροκινητήρα ή υβριδικές προτάσεις ( που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος).

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην Ελλάδα πάνω από επτά στους δέκα αγοραστές προτιμούν ένα νέο υβριδικό αυτοκίνητο, με τα γνώριμα ατού που συνοδεύει αυτή τη νέα τεχνολογία ( οικονομία καυσίμου). Προσφέρουν κίνηση τόσο με ηλεκτροκινητήρα όσο και βενζίνη! Ή και τα δύο μαζί.

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Η νέα τάση δεν οφείλετε μόνο στην πληθώρα προτάσεων που έχουν κατακλύσει όλες τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων σε όλη την γκάμα των μοντέλων τους αλλά και στο γεγονός ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα ( με την αμόλυβδη να κινείται σταθερά στην περιοχή των 2 ευρώ) έχει πλέον κατευθύνει συνειδητά τους υποψήφιους αγοραστές στην αγορά μοντέλων με ηλεκτροκινητήρα ή τις Plug in υβριδικές προτάσεις.

Πέρα από την τεχνολογία, τα Plug-in Hybrid μοντέλα προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη χρήσης: χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μειωμένες εκπομπές CO₂, σημαντικά φορολογικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα, καθώς και μειωμένο συνολικό κόστος χρήσης, στοιχεία που τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς στόλους.

Ένα plug-in υβριδικό μοντέλο που εισέρχεται στην αγορά, προσφέρει στους χρήστες του ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως και τα 119 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα κίνησης με ηλεκτρική ενέργεια εξυπηρετεί ιδανικά μια ποικιλία από υπηρεσίες που αφορούν αστικές διαδρομές. Όσον αφορά τη διαδικασία αναπλήρωσης της ενέργειας, όλοι οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να φορτίσουν την μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC), ο οποίος παρέχει μέγιστη ισχύ 40 kW.

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Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, η φόρτιση της μπαταρίας από το 5% έως το 80% ολοκληρώνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 26 λεπτών. Εναλλακτικά, οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν να φορτίσουν πλήρως την μπαταρία χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) των 11 kW, με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το αυτοκίνητο. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία φόρτισης από το 0% έως το 100% ολοκληρώνεται σε περίπου 2,5 ώρες.

Τα εν λόγω οχήματα προσφέρουν, κατά κανόνα, διαθέσιμα προγράμματα λειτουργίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας κατά τη διάρκεια της κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, διατίθεται το πρόγραμμα EV Now, το οποίο προορίζεται για οδήγηση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ηλεκτροκινητήρα. Παράλληλα, υπάρχει το πρόγραμμα EV Auto, το οποίο επιτρέπει την οδήγηση με ισορροπημένα χαρακτηριστικά απόδοσης ανάμεσα στον θερμικό και τον ηλεκτρικό κινητήρα. Επιπλέον, παρέχεται το πρόγραμμα EV Later, το οποίο χρησιμεύει για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη μετέπειτα χρήση της. Η συγκεκριμένη λειτουργία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους, πριν από τη μετάβαση του οχήματος σε αστικό περιβάλλον. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν επιλογές για τη διαχείριση της ενέργειας, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο το όχημα θα αξιοποιεί τους διαθέσιμους κινητήρες του, είτε πρόκειται για τον ηλεκτροκινητήρα είτε για τον θερμικό κινητήρα, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης και τις ανάγκες για εξοικονόμηση ενέργειας.

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Mercedes-Benz A-Klasse Plug-in-Hybrid Mercedes-Benz A-Class Plug-in-Hybrid

Η νέα τεχνολογία στην κατηγορία των plug in υβριδικών μοντέλων προσφέρει ένα υβριδικό σύστημα EM-i που αποδίδει συνολικά για παράδειγμα 218 ίππους ( με ηλεκτροκινητήρα των 100 ίππων). Οι εκδόσεις με την μικρότερη μπαταρία των 18,4 kWh προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως 83 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία 943 χιλιόμετρα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το συγκεκριμένο μοντέλο επιδεικνύει δυναμικά χαρακτηριστικά, καθώς το μοτέρ του προσφέρει μια ιδιαίτερα γραμμική λειτουργία. Παράλληλα, το όχημα διατηρεί τις τιμές αυτονομίας που αναφέρει το εργοστάσιο κατασκευής. Ενδεικτικά, η κορυφαία έκδοση του μοντέλου, η οποία είναι εξοπλισμένη με μπαταρία χωρητικότητας 29,8 kWh, έχει τη δυνατότητα να αγγίξει τα 136 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής λειτουργίας, ενώ η συνολική αυτονομία του φτάνει σχεδόν τα 1.000 χιλιόμετρα. Όσον αφορά τη διαδικασία της φόρτισης, σε ταχύτητα 30 kW απαιτούνται περίπου 20 λεπτά για την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% έως το 80%. Στην έκδοση Ultra, η ταχύτητα φόρτισης αυξάνεται στα 60 kW, γεγονός που μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο για το ίδιο εύρος φόρτισης στα 16 λεπτά.