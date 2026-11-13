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Άρση Βαρών: Η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας για τη σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα – «Δεν έχει καμία σχέση, συνεργασία ή θεσμική ιδιότητα με την ΕΟΑΒ»

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών διευκρινίζει πως το εμπλεκόμενο πρόσωπο δεν διατηρεί καμία θεσμική ιδιότητα ή συνεργασία με τον φορέα

Το λογότυπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών σε λευκό φόντο
13/11/2026, 18:25
TANEA Newsroom
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Με αφορμή τη δίωξη που ασκήθηκε κατά του προπονητή Οδυσσέα Δήμα για παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ) προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, διευκρινίζοντας πως ενημερώθηκε για την υπόθεση αποκλειστικά από τον Τύπο.

Παρότι η ομοσπονδία δεν κατονομάζει τον προπονητή στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει πως το εμπλεκόμενο πρόσωπο δεν διατηρεί κανενός είδους δεσμό με τον φορέα.

Η ανακοίνωση της ΕΟΑΒ:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών έλαβε γνώση των πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν σε περιστατικό σύλληψης, αποκλειστικά και μόνο μέσω του Τύπου. Ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής ότι, ως θεσμικός φορέας, δεν έχουμε λάβει μέχρι και αυτή τη στιγμή καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, την προστασία του κύρους της Ομοσπονδίας και την αποτροπή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά το εξής: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν έχει ουδεμία απολύτως σχέση, συνεργασία, ή θεσμική ιδιότητα με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Η εν λόγω υπόθεση τελεί ήδη υπό δικαστική διερεύνηση. Από την πλευρά μας παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας τον απόλυτο σεβασμό μας στο έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την πλήρη διαλεύκανση του θέματος.

Η Διοίκηση της Ε.Ο.Α.Β. υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η προσήλωσή μας στον καθαρό αθλητισμό και η προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη. Στηρίζουμε έμπρακτα τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας και του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), διευκολύνοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο τους συνεχείς, αυστηρούς ελέγχους που διενεργούνται στο άθλημά μας.

Μεμονωμένες και αξιόποινες πράξεις τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν στην οικογένεια της Ομοσπονδίας, είναι ανεπίτρεπτο να εργαλειοποιούνται με σκοπό τη στοχοποίηση της Ε.Ο.Α.Β».

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