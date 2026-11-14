Τι αποκαλύπτουν οι φορολογικές δηλώσεις για την περιουσία, τις καταθέσεις και τα δάνεια των νοικοκυριών - Πόσοι αγοράζουν ακίνητα, πληρώνουν ιδιωτικά σχολεία και διαθέτουν περιουσία στο εξωτερικό

Πάνω από έξι στους δέκα φορολογούμενους δηλώνουν ότι έχουν αυτοκίνητο στο όνομά τους, τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά διαμένουν σε ιδιόκτητη πρώτη κατοικία, πάνω από 139.000 φορολογούμενοι αγόρασαν ακίνητο, 136.823 οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, 1,64 εκατ. φορολογούμενοι πληρώνουν δόσεις δανείων στις τράπεζες, περίπου 90.000 έχουν περιουσία στο εξωτερικό, ενώ περισσότεροι από 98.000 φορολογούμενοι δηλώνουν ότι έχουν στο όνομά τους σκάφος αναψυχής και σχεδόν 20.000 εμφανίζουν στην Εφορία την πισίνα που έχουν στο σπίτι τους.

Αποκαλυπτικά για το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ των φορολογούμενων είναι τα στοιχεία από την επεξεργασία των 6.896.253 φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2025.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ειδικότερα:

Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής: Οι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι έχουν στο όνομά τους 5.631.199 αυτοκίνητα και 98.293 σκάφη αναψυχής.

Οι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι έχουν στο όνομά τους 5.631.199 αυτοκίνητα και 98.293 σκάφη αναψυχής. Πισίνες: 19.170 διαθέτουν εξωτερική πισίνα στο σπίτι τους ενώ 292 διαθέτουν εσωτερικές δεξαμενές κολύμβησης στις πολυτελείς κατοικίες τους.

19.170 διαθέτουν εξωτερική πισίνα στο σπίτι τους ενώ 292 διαθέτουν εσωτερικές δεξαμενές κολύμβησης στις πολυτελείς κατοικίες τους. Ακίνητα: Με ιδιόκτητη πρώτη κατοικία εμφανίζονται 2.954.504 νοικοκυριά, ενώ 1.900.799 νοικοκυριά δηλώνουν ότι διαμένουν σε μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη κατοικία. Από τις κύριες κατοικίες που έχουν δηλωθεί, οι 927.477 είναι μονοκατοικίες. Πάνω από 1 εκατ. είναι τα εξοχικά και οι δευτερεύουσες κατοικίες που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Με ιδιόκτητη πρώτη κατοικία εμφανίζονται 2.954.504 νοικοκυριά, ενώ 1.900.799 νοικοκυριά δηλώνουν ότι διαμένουν σε μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη κατοικία. Από τις κύριες κατοικίες που έχουν δηλωθεί, οι 927.477 είναι μονοκατοικίες. Πάνω από 1 εκατ. είναι τα εξοχικά και οι δευτερεύουσες κατοικίες που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Εισοδήματα και περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κ.λπ.) στο εξωτερικό: 89.408 φορολογούμενοι δηλώνουν ότι έχουν εισοδήματα και περιουσία στο εξωτερικό. Μάλιστα, 1.930 φορολογούμενοι δηλώνουν ότι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία συνολικά ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ.

89.408 φορολογούμενοι δηλώνουν ότι έχουν εισοδήματα και περιουσία στο εξωτερικό. Μάλιστα, 1.930 φορολογούμενοι δηλώνουν ότι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία συνολικά ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ. Αγορά ακινήτου: 139.220 φορολογούμενοι απέκτησαν ακίνητο το 2024 καταβάλλοντας συνολικά 11,50 δισ. ευρώ ή 82.635 ευρώ κατά μέσο όρο.

139.220 φορολογούμενοι απέκτησαν ακίνητο το 2024 καταβάλλοντας συνολικά 11,50 δισ. ευρώ ή 82.635 ευρώ κατά μέσο όρο. Δαπάνες: 136.823 φορολογούμενοι στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, πληρώνοντας συνολικά για δίδακτρα 656,23 εκατ. ευρώ ή 4.796 ευρώ κατά μέσο όρο. Στους 2.667 ανέρχονται οι φορολογούμενοι που καταβάλλουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, σοφέρ και δασκάλους, συνολικού ύψους 38,87 εκατ. ευρώ.

136.823 φορολογούμενοι στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, πληρώνοντας συνολικά για δίδακτρα 656,23 εκατ. ευρώ ή 4.796 ευρώ κατά μέσο όρο. Στους 2.667 ανέρχονται οι φορολογούμενοι που καταβάλλουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, σοφέρ και δασκάλους, συνολικού ύψους 38,87 εκατ. ευρώ. Τόκοι από καταθέσεις: Περισσότεροι από 3,37 εκατ. φορολογούμενοι δήλωσαν τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες στην Ελλάδα. Το συνολικό ποσό εκτοξεύθηκε σε 1,058 δισ. ευρώ από 567,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν σε 24.320 από 21.277 οι φορολογούμενοι που εισπράττουν τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, με τα σχετικά εισοδήματα να ανέρχονται σε 333,02 εκατ. ευρώ από 207,75 εκατ. ευρώ.

Περισσότεροι από 3,37 εκατ. φορολογούμενοι δήλωσαν τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες στην Ελλάδα. Το συνολικό ποσό εκτοξεύθηκε σε 1,058 δισ. ευρώ από 567,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν σε 24.320 από 21.277 οι φορολογούμενοι που εισπράττουν τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, με τα σχετικά εισοδήματα να ανέρχονται σε 333,02 εκατ. ευρώ από 207,75 εκατ. ευρώ. Δάνεια: Συνολικά 1.645.109 φορολογούμενοι δηλώνουν ότι εξυπηρετούν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, καταβάλλοντας ετήσιες δόσεις 6,44 δισ. ευρώ. Η μέση ετήσια επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 3.913 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Συνολικά 1.645.109 φορολογούμενοι δηλώνουν ότι εξυπηρετούν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, καταβάλλοντας ετήσιες δόσεις 6,44 δισ. ευρώ. Η μέση ετήσια επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 3.913 ευρώ ανά φορολογούμενο. Αγορές με ηλεκτρονικό χρήμα: 7.732.931 ΑΦΜ πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 65,65 δισ. ευρώ, έναντι 59,47 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,18 δισ. ευρώ ή 10,4%. Από το συνολικό ποσό, τα 50,55 δισ. ευρώ αφορούν τον υπόχρεο και τα 15,10 δισ. ευρώ τη σύζυγο.