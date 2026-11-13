Οι δικαιούχοι που θα ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία θα λάβουν στο τέλος του μήνα την πέμπτη δόση μαζί με τα αναδρομικά των τεσσάρων προηγούμενων πληρωμών

Λίγες μόλις ώρες απομένουν μέχρι να κλείσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, με την προθεσμία υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων να εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 18:00 το απόγευμα. Όσοι δικαιούχοι σπεύσουν εγκαίρως, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν πέντε δόσεις συγκεντρωμένες, λαμβάνοντας στο τέλος του μήνα τόσο την 5η δόση όσο και αναδρομικά τις τέσσερις προηγούμενες.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή να διορθώσουν υφιστάμενη μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr/epidomapaidiou) ή του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr), κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

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Για τη χορήγηση της ενίσχυσης ελέγχονται υποχρεωτικά η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο), καθώς και η επάρκεια φοίτησης. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας Α21 απαιτείται η καταχώριση tων στοιχείων της Σχολικής Μονάδας, της τάξης φοίτησης και του Αριθμού Μητρώου του μαθητή ή της μαθήτριας

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών οφείλει να επισυνάψει ηλεκτρονικά το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο τελικό στάδιο, καθώς η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά· όσες παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» θεωρούνται μη υποβληθείσες και απορρίπτονται.

Αναλυτικά τα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2026 και της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης, διαμορφούμενο μηνιαίως ως εξής:

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Για το 1ο και 2ο παιδί: 70, 42 ή 28 ευρώ τον μήνα (ανάλογα με την εισοδηματική κλίμακα). Από το 3ο παιδί και για κάθε επόμενο: 140, 84 ή 56 ευρώ τον μήνα.

Προκειμένου μια οικογένεια να λάβει τη μέγιστη μηνιαία ενίσχυση (70 ευρώ για ένα παιδί, 140 ευρώ για δύο παιδιά και 280 ευρώ για τρία παιδιά), το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά της δεν πρέπει να υπερβαίνει: Τα 10.500 ευρώ για 1 παιδί, τα 12.000 ευρώ για 2 παιδιά, τα 13.500 ευρώ για 3 παιδιά και τα 15.000 ευρώ για 4 παιδιά

Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και των μη φορολογητέων επιδομάτων, για όλα τα μέλη της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση και υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης.