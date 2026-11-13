Ο ιδιοκτήτης του ζώου, Ντέιβιντ Κόφμαν, δήλωσε πως το άλογο εισέβαλε στον χώρο της κουζίνας επειδή πιθανότατα «wanted carrots», όπως εκτιμά ο ίδιος

Ένα αναπάντεχο περιστατικό εκτυλίχθηκε πρόσφατα στην περιοχή Τούσον της Αριζόνα, όπου ένας κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερη και ασυνήθιστη επίσκεψη μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Συγκεκριμένα, το άλογο που ανήκει στον ίδιο τον κτηνοτρόφο κατάφερε να ανοίξει μόνο του την πόρτα της κουζίνας του οικήματος, προκαλώντας έτσι την απόλυτη έκπληξη του ιδιοκτήτη του, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε αυτό το απρόσμενο θέαμα.

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Ο Ντέιβιντ Κόφμαν, αντιμετώπισε το συγκεκριμένο συμβάν με χιούμορ, εκτιμώντας πως το άλογο πιθανότατα αναζητούσε την αγαπημένη του λιχουδιά: τα καρότα!

A rancher in Tucson, Arizona, was surprised when his horse casually opened his kitchen door. The rancher, David Coffman, said his horse probably “wanted carrots.” https://t.co/bIZQ470Eaj — ABC News (@ABC) November 13, 2026