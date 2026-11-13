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Αριζόνα: Άλογο ανοίγει μόνο του την πόρτα και… εισβάλλει στην κουζίνα – Δείτε βίντεο

Ο ιδιοκτήτης του ζώου, Ντέιβιντ Κόφμαν, δήλωσε πως το άλογο εισέβαλε στον χώρο της κουζίνας επειδή πιθανότατα «wanted carrots», όπως εκτιμά ο ίδιος

Αριζόνα: Άλογο ανοίγει μόνο του την πόρτα και… εισβάλλει στην κουζίνα – Δείτε βίντεο
13/11/2026, 13:01
TANEA Newsroom
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Ένα αναπάντεχο περιστατικό εκτυλίχθηκε πρόσφατα στην περιοχή Τούσον της Αριζόνα, όπου ένας κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερη και ασυνήθιστη επίσκεψη μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Συγκεκριμένα, το άλογο που ανήκει στον ίδιο τον κτηνοτρόφο κατάφερε να ανοίξει μόνο του την πόρτα της κουζίνας του οικήματος, προκαλώντας έτσι την απόλυτη έκπληξη του ιδιοκτήτη του, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε αυτό το απρόσμενο θέαμα.

Ο Ντέιβιντ Κόφμαν, αντιμετώπισε το συγκεκριμένο συμβάν με χιούμορ, εκτιμώντας πως το άλογο πιθανότατα αναζητούσε την αγαπημένη του λιχουδιά: τα καρότα!

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Αλογο Αριζόνα βίντεο

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