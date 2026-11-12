Ουκρανία: Ο Πούτιν ανοίγει την πόρτα στους Ευρωπαίους – Συμμετοχή στις επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε επίσημη συνάντηση στο γραφείο του στο Κρεμλίνο.

Την αποδοχή της συμμετοχής ευρωπαϊκών εκπροσώπων στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στο Κρεμλίνο.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα εμφανίζεται πλέον διατεθειμένη να δεχθεί ευρωπαϊκή παρουσία στις επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

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«Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν στην επόμενη συνάντηση. Αυτό είναι κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό, καθώς είναι εταίροι μας και είναι σημαντικό να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Γουίτκοφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, ο Κούσνερ έκανε λόγο για σημαντική αλλαγή στη στάση της ευρωπαϊκής πλευράς, εκτιμώντας ότι η συμμετοχή της δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην πρόοδο των συνομιλιών.

Η αιχμή Πούτιν προς την Ευρώπη

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν αρνήθηκε ποτέ τον διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, κατηγορώντας τις ίδιες ότι διέκοψαν τις επαφές με τη Ρωσία.

Μάλιστα, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, ζητώντας να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους συμμάχους της προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές τους προθέσεις.

«Θα θέλαμε πάρα πολύ η αμερικανική κυβέρνηση να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους συμμάχους της, ώστε να αποφασίσουν επιτέλους τι θέλουν: ειρήνη ή πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Τα δύσκολα ζητήματα παραμένουν

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να χωρίζουν τις εμπλεκόμενες πλευρές, κυρίως ως προς τα εδαφικά ζητήματα και τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Επιπλέον, η συμμετοχή της Ευρώπης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί σε επίπεδο εκπροσώπησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συμφωνία για την παρουσία της μεταφέρθηκε από τον Γουίτκοφ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί με αντίστοιχη σαφήνεια από το Κρεμλίνο.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν η διεύρυνση των συνομιλιών μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο ή αν οι διαφωνίες θα εξακολουθήσουν να κρατούν την ειρηνευτική διαδικασία σε αδιέξοδο.