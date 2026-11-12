Στη συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, ο Πούτιν επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του Κρεμλίνου για το εδαφικό ζήτημα, απορρίπτοντας την προοπτική διαφορετικής γραμμής οριοθέτησης από τα κρατικά σύνορα

Την ανάγκη η Ευρώπη να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη προσοχή τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας χωρίς ουσιαστική ευρωπαϊκή συμμετοχή.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική την ώρα που οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι συζητούν το θέμα. Δεν πρόκειται απλώς για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για ένα είδος νέου πλαισίου ασφαλείας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο.

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I began my work at the European Political Community Summit in Dublin by meeting with @presidentaz Ilham Aliyev. Relations between our countries are developing, and we discussed priority areas of our cooperation. First and foremost, the Drone Deal. Contracts have been signed, and we are working to scale up orders. We also discussed the presence of Azerbaijani businesses in Ukraine. We value the fact that companies are staying and continuing to work for our people, often despite Russia’s vile attacks. We had a detailed discussion of the situation in Ukraine, as well as the challenges in our energy and transportation systems as a result of Russia’s constant attacks. I thanked the President for the assistance we have already received. And we would appreciate it if Azerbaijan could also find a way to support Ukraine’s critical infrastructure and logistics ahead of winter. We tasked our teams with working on this. Thank you! Διαφήμιση Διαφήμιση November 12, 2026

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο αναμένει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των επαφών, προειδοποιώντας ότι οι αποφάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά την Ουκρανία, αλλά συνολικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Πούτιν: Πρόταση για ανθρωπιστική επιχείρηση στην Κοστιαντινίβκα

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται μετά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα με τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι όροι μιας ενδεχόμενης διευθέτησης του πολέμου.

Στο πλαίσιο των επαφών, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε τη διοργάνωση ανθρωπιστικής επιχείρησης στην Κοστιαντινίβκα, κατά το πρότυπο αντίστοιχης αποστολής που είχε πραγματοποιηθεί στην Ολέσκι, στην περιοχή της Χερσώνας.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, στην πόλη παραμένουν περίπου 500 έως 600 άμαχοι, τους οποίους η Ρωσία προτείνει να απομακρύνει. Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα χρειαστούν πέντε ημέρες για την αποναρκοθέτηση της περιοχής γύρω από την πόλη από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ πρότεινε τον συντονισμό της επιχείρησης από τη Ρωσίδα επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιάνα Λαντράτοβα, και τον Ουκρανό συνήγορο του πολίτη, Ντμίτρο Λούμπινετς.

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Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Μόσχα ελέγχει την Κοστιαντινίβκα και είναι έτοιμη να εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι εάν η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει πως ελέγχει την πόλη, θα πρέπει να αναλάβει και εκείνη την ευθύνη για την ασφάλεια της επιχείρησης από την πλευρά της.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συνεργασία με την Ουκρανία για την ανθρωπιστική αποστολή στην Ολέσκι, την οποία χαρακτήρισε θετική, ευχαριστώντας παράλληλα την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, για τη συμβολή της στην οργάνωσή της.

Η «κόκκινη γραμμή» της Μόσχας για τα εδάφη και τα ξένα στρατεύματα

Στη συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, ο Πούτιν επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του Κρεμλίνου για το εδαφικό ζήτημα, απορρίπτοντας την προοπτική διαφορετικής γραμμής οριοθέτησης από τα κρατικά σύνορα.

«Για τη Ρωσία υπάρχει μόνο μία γραμμή οριοθέτησης με την Ουκρανία: η γραμμή των κρατικών συνόρων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα γνωρίζει πως το Κίεβο θέτει το ζήτημα των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα για τη Ρωσία δεν είναι μόνο η εδαφική έκταση, αλλά και οι άνθρωποι που κατοικούν στις περιοχές αυτές. Επανέλαβε, επίσης, ότι η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα, κάνοντας λόγο για μια ειρήνη που θα είναι «αιώνια».

Ιδιαίτερα αυστηρός εμφανίστηκε ως προς το ενδεχόμενο ανάπτυξης ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη για τη Μόσχα την παρουσία στρατευμάτων άλλων χωρών στο ουκρανικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι συγκεκριμένες δυνάμεις θα αποτελέσουν «νόμιμο στόχο» για τον ρωσικό στρατό.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν αρνήθηκε ποτέ τον διάλογο και απέδωσε στους Ευρωπαίους την ευθύνη για τη διακοπή των επαφών. Κάλεσε, παράλληλα, τις ευρωπαϊκές χώρες να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο, θέτοντας το δίλημμα εάν επιθυμούν την ειρήνη ή τη συνέχιση της σύγκρουσης.

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Γουίτκοφ και Κούσνερ: Πρόοδος στις επαφές και συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ περιέγραψε ως θετικό το κλίμα στις πρόσφατες επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι. Όπως ανέφερε, οι δύο αντιπροσωπείες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά, ενώ χαρακτήρισε την επικείμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων ένδειξη προόδου στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης.

U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner met Russian President Vladimir Putin at the Kremlin, with Russian officials Yuri Ushakov and Kirill Dmitriev also present. The envoys are scheduled to brief Ukrainian President Zelensky in Dublin next. https://t.co/NBoLsBcR3H — Open Source Intel (@Osint613) November 12, 2026

Ο Αμερικανός απεσταλμένος επιβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι δεν συμμετείχαν στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματά τους. Ανέφερε ακόμη ότι θα μεταφέρει στον Ζελένσκι όσα συζήτησε με τον Ρώσο πρόεδρο, υπογραμμίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες με τον Πούτιν θα συμβάλουν στην αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ρωσικής πλευράς, ο σύμβουλος του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ, ο επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι και ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι δηλώσεις των δύο Αμερικανών απεσταλμένων και η αναφορά του Κούσνερ στις επαφές για τη μελλοντική ευρωπαϊκή ασφάλεια αναδεικνύουν τη διεύρυνση της ατζέντας των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στο Κίεβο, καθώς η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στις εγγυήσεις για την Ουκρανία, αλλά αγγίζει συνολικά τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη.