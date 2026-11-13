Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Η παιδαγωγική τον ξήλωσε από υφυπουργό – Γιατί καθυστέρησε το Μαξίμου

Οι εσωτερικές συζητήσεις για τις λεπτομέρειες, το βάθος και, κυρίως, για τον αντίκτυπο των αποκαλύψεων κράτησαν τουλάχιστον 36 ώρες.

Σε πρώτη φάση η εκτίμηση των επιτελών του Μαξίμου ήταν ότι η υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη «σώζεται», ελλείψει κάποιας παρανομίας όπως έλεγαν, ωστόσο ο προβληματισμός όλο και βάθαινε για την πολιτική και την επικοινωνιακή διαχείριση στον απόηχο νεότερων στοιχείων.

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Οι αποκαλύψεις του Mega για εικονική συμμετοχή της κόρης του Τσαβδαρίδη σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας με στόχο τη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έγιναν το βράδυ της Τρίτης και, παρότι σήκωσαν εξαρχής ζήτημα ηθικής τάξης, οδήγησαν σε κεντρικές αποφάσεις χθες το πρωί: ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναγκάστηκε σε παραίτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε έναν μίνι ανασχηματισμό (τη μετακίνηση του Βασίλη Σπανάκη, την είσοδο του Βαγγέλη Λιάκου, την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο σχήμα) και η κυβέρνηση προανήγγειλε νέο πλαίσιο μοριοδότησης των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το όνομα του βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ μπήκε πια στον μακρύ κατάλογο των γαλάζιων αποπεμφθέντων – παραιτηθέντων από θέσεις ευθύνης από το 2019. Και ταυτόχρονα προκάλεσε νέους ψιθύρους στο εσωτερικό της ΝΔ, καθώς ακόμα και γαλάζιοι βουλευτές καταλογίζουν στο Μαξίμου καθυστέρηση, σχολιάζοντας στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους ότι υποθέσεις «καθημερινότητας» απαιτούν άμεσες κινήσεις.

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Οι διαφορετικές προσεγγίσεις

Μόνο που στο κυβερνητικό παρασκήνιο υπήρξαν διακυμάνσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις: στον «πρωινό καφέ» της Τετάρτης έγινε εκτενής συζήτηση, ακολούθησαν εσωτερικές επικοινωνίες (μεταξύ στελεχών του Μαξίμου, όπως οι Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Μυλωνάκης, Παύλος Μαρινάκης και ανάμεσα στους εξ απορρήτων του Πρωθυπουργού και τον Τσαβδαρίδη), ενώ υπήρξαν εισηγήσεις για άμεση απομάκρυνση, ακόμα κι αν δεν είχαν φωτιστεί όλες οι πτυχές. Ηταν ήδη ισχυρός ο φόβος ότι η παραμονή Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση απλώς μεγεθύνει τη ζημιά από τις πρώτες αποκαλύψεις.

Ο Μητσοτάκης ζήτησε να ζυγιστούν τα πραγματικά δεδομένα και απευθύνθηκε στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για ενημέρωση.

Εως το απόγευμα της Τετάρτης, πρόσωπα κοντά στον Πρωθυπουργό, παρά τη δυσφορία στο Μαξίμου, έδειχναν να αρκούνται στις εξηγήσεις του Τσαβδαρίδη ότι η κόρη του πέρασε με τη δική της βαθμολογία στο Γεωπονικό της Λάρισας, στο οποίο δεν εγγράφηκε, αφού σήμερα σπουδάζει Φαρμακολογία στην Κύπρο. Εως το βράδυ της Τετάρτης και ενώ είχε ήδη μετρηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της υπόθεσης (σε συζητήσεις στα social media, π.χ.), ενισχυόταν στους διαδρόμους του Μαξίμου η υποψία ότι ο υφυπουργός έδινε δικαιολογίες με μισές αλήθειες.

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Διότι ο ίδιος φέρεται τελικά ότι είχε αιτηθεί την ευνοϊκή μοριοδότηση του 10% για εισαγωγή της κόρης του στο Παιδαγωγικό τμήμα στη Ρόδο και αυτό το στοιχείο λειτούργησε ως σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έγινε εγγραφή της φοιτήτριας ούτε στην Παιδαγωγική.

Το κυβερνητικό damage control

Ο δρόμος της εξόδου ουσιαστικά είχε ανοίξει – το γνώριζε ο Τσαβδαρίδης αποβραδίς. Χθες το πρωί, την ώρα που κανονικά εξελίσσεται ο «πρωινός καφές» στην κυβερνητική έδρα, ανακοινώθηκε ότι ο Μητσοτάκης «έκανε δεκτή» την παραίτηση Τσαβδαρίδη, καθώς οι εξηγήσεις του «δεν κρίθηκαν επαρκείς».

Τρεις ώρες μετά, την ώρα που ταξίδευε για το Δουβλίνο, ο Μητσοτάκης άναψε στους συνεργάτες του το «πράσινο φως» για να ανακοινώσουν τις κυβερνητικές αλλαγές.

Η προοπτική ενός νέου, αναγκαστικού rotation στο υπουργικό συμβούλιο ήταν στο μυαλό του από την Τετάρτη και όσο δεν άνοιγε τα χαρτιά του οι γαλάζιοι αγωνιούσαν πως η υπόθεση θα κακοφόρμιζε, λαμβάνοντας διαστάσεις αντίστοιχες με εκείνες της υπόθεσης του πτυχίου – διορισμού του Μακάριου Λαζαρίδη, η οποία είχε εξοργίσει και τον πυρήνα ψηφοφόρων της ΝΔ. «Υπάρχουν περιπτώσεις που κάτι είναι νόμιμο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ηθικό», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το κυβερνητικό damage control, δηλαδή η προσπάθεια να μαζευτεί το πολιτικό κόστος, εστιάζει πλέον σε δύο άξονες: πρώτον, εμφανίζεται η υπόθεση ως «ευκαιρία» επανεξέτασης του καθεστώτος μοριοδότησης (για την πραγματική συμμετοχή σε αθλήματα και για τη χρονική περίοδο συμμετοχής). Δεύτερον, κινείται με αφήγημα ότι «σε τέτοια θέματα υπάρχουν παραιτήσεις», αν και η έξοδος Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση δεν σημαίνει προσώρας έξοδο και από το ψηφοδέλτιο Ημαθίας.