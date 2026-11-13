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«Εύγε δεκανέα»: Ο Χέγκσεθ παρασημοφόρησε τον στρατιώτη που τον επέπληξε στο Εθνικό Κοιμητήριο των ΗΠΑ

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιοποίησε το CNN, προκαλώντας συζητήσεις για τη στάση του φρουρού απέναντι στον επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου

«Εύγε δεκανέα»: Ο Χέγκσεθ παρασημοφόρησε τον στρατιώτη που τον επέπληξε στο Εθνικό Κοιμητήριο των ΗΠΑ

Υπουργείο Πολέμου ΗΠΑ

13/11/2026, 09:58
TANEA Newsroom
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Μια ημέρα μετά το ασυνήθιστο περιστατικό στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου ένας φρουρός επέπληξε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και τη συνοδεία του για τη συμπεριφορά τους μπροστά στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Αμερικανός υπουργός τίμησε τον στρατιώτη που τους υπενθύμισε τους κανόνες ευπρέπειας του χώρου.

Ο Χέγκσεθ απένειμε στον δεκανέα Ιγκλέσιας το Μετάλλιο Επιδοκιμασίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνωρίζοντας τη στάση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Άμυνας έγραψε: «Αγαπάμε τους στρατιώτες, αγαπάμε τα πρότυπα. Εύγε, δεκανέα», προσθέτοντας: «Πατριώτες, συνεχίστε».

Η παρατήρηση του φρουρού στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια τελετής για την Ημέρα των Βετεράνων στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, η σύζυγός του, ο αρχηγός του επιτελείου Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου Πάτρικ Γουίβερ και η ανώτερη σύμβουλος και αναπληρώτρια βοηθός Τάμι Ρανταμπάου φωτογραφήθηκαν μπροστά από τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, μετά την ολοκλήρωση της τελετής.

Ωστόσο, όταν ολοκληρώθηκε η φωτογράφιση, ορισμένα μέλη της συνοδείας άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν, προκαλώντας την αντίδραση του δεκανέα Ιγκλέσιας, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία φρούρησης στο μνημείο.

Ο στρατιώτης σταμάτησε την περιπολία του, στράφηκε προς την ομάδα και τους υπενθύμισε με αυστηρό ύφος τους κανόνες συμπεριφοράς στον χώρο.

«Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή», τους είπε.

Η βράβευση του στρατιώτη από τον υπουργό Άμυνας

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιοποίησε το CNN, προκαλώντας συζητήσεις για τη στάση του φρουρού απέναντι στον επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου.

Την επόμενη ημέρα, ο Χέγκσεθ υποδέχθηκε στο Πεντάγωνο μέλη του 3ου Συντάγματος Πεζικού, γνωστού ως «Η Παλαιά Φρουρά» (The Old Guard), και απένειμε προσωπικά στον δεκανέα Ιγκλέσιας το Μετάλλιο Επιδοκιμασίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάκριση αφορούσε την εκτέλεση των καθηκόντων του στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη κατά την Ημέρα των Βετεράνων, στις 11 Νοεμβρίου.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον στρατιώτη, δηλώνοντας ότι «υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να διατηρήσουν την ευπρέπεια» στον χώρο.

Ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη και οι αυστηροί κανόνες

Ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον συμβολικά στρατιωτικά μνημεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η φύλαξή του έχει ανατεθεί σε στρατιώτες του 3ου Συντάγματος Πεζικού, οι οποίοι βρίσκονται σε υπηρεσία στο μνημείο από το 1948, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Οι φρουροί έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι επισκέπτες τηρούν τους κανόνες σεβασμού και ευπρέπειας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η διατήρηση της σιωπής. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή το αξίωμά τους.

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Εθνικό Κοιμητήριο Πιτ Χέγκσεθ Υπουργός Πολέμου ΗΠΑ

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