Nvidia – Αποκάλυψη New York Times: Ο Τραμπ κάλεσε τον Χουάνγκ να παλέψει για τη θέση του

Ο Αμερικανός πρόεδρος αγνόησε προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών για επαφές του στελέχους με Κινέζα υπήκοο, θεωρώντας την υπόθεση ζήτημα απιστίας και όχι κίνδυνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβαλε προσπάθειες έως την τελευταία στιγμή προκειμένου να αποτρέψει την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τη σχέση του με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Χουάνγκ την Τρίτη (10/11), παροτρύνοντάς τον να διεκδικήσει τη θέση του.

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Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της, στον απόηχο των αποκαλύψεων για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η παρέμβαση του προέδρου

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται δύο άτομα που έλαβαν ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ο Τραμπ υποστήριξε προσωπικά τον Χουάνγκ, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε επιδραστικό σύμβουλο και στενό σύμμαχο σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρόεδρος διατήρησε τη στήριξή του παρά τα συμπεράσματα των υπηρεσιών πληροφοριών περί σχέσης του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο που φέρεται να είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Παρά τις προειδοποιήσεις στα τέλη του 2025 και την άνοιξη του 2026, ο Τραμπ δεν έλαβε μέτρα, εντάσσοντας μάλιστα τον επικεφαλής της Nvidia στην αποστολή που τον συνόδευσε στην Κίνα τον Μάιο. Ακόμη και μετά την έκταση του σκανδάλου, ο πρόεδρος χαρακτήρισε δημοσίως τον Χουάνγκ «θρύλο» την Πέμπτη.

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Εκπρόσωπος του πρώην στελέχους της Nvidia δεν προέβη σε σχόλιο, ενώ ο Λευκός Οίκος και ο Τραμπ δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους.

Οικονομικές προτεραιότητες

Κατά τους συνεργάτες του, ο Αμερικανός πρόεδρος θεώρησε την υπόθεση περισσότερο ως ζήτημα απιστίας παρά ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών ανησυχούσαν για τις επαφές του Χουάνγκ με Κινέζους παράγοντες, θεωρώντας τον απρόσεκτο.

Ο Τραμπ, αντιθέτως, έβλεπε τον ιδρυτή της Nvidia ως έναν σύγχρονο Χένρι Φορντ, ανησυχώντας για τις επιπτώσεις μιας πιθανής απομάκρυνσής του στη Wall Street. Η Nvidia, κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής του για την τεχνητή νοημοσύνη, ήταν υπερβολικά σημαντική για την οικονομία, με τον πρόεδρο να φοβάται απότομη πτώση των μετοχών.

Η σχέση των δύο ανδρών εδραιώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, με σημείο καμπής ένα δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο τον Απρίλιο του 2025.

Ο Χουάνγκ είχε προαναγγείλει επενδύσεις έως 500 δισ. δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ευθυγραμμιζόμενος με το όραμα αναβιομηχάνισης του Τραμπ.

Επιπλέον, η επιρροή του Χουάνγκ ήταν καθοριστική στην πολιτική εξαγωγών προς την Κίνα, όπου, με τη βοήθεια του Ντέιβιντ Σακς, έπεισε τον πρόεδρο να επιτρέψει ορισμένες πωλήσεις, παρά τις αντιρρήσεις στελεχών του MAGA. Η συμφωνία προέβλεπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα εισέπραττε αρχικά το 15% των εσόδων, ποσοστό που αυξήθηκε στο 25%.