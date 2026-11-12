Την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia φέρεται να υπέβαλε ο συνιδρυτής της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia φέρεται να υπέβαλε ο συνιδρυτής της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang), εν μέσω σοβαρών αποκαλύψεων που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό. Την ίδια ώρα, η μετοχή της εταιρείας καταγράφει απώλειες της τάξης του 10%, εντείνοντας την ανησυχία των επενδυτών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, την αποχώρηση του 63χρονου Χουάνγκ ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, ενώ προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες (Colette Kress).

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Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο αποκαλύψεων σχετικά με δύο φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, μία εκ των οποίων συνδέεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, με πρόσωπο που φέρεται να έχει σχέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ φέρεται να παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα της γυναίκας. Η Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για την υπόθεση, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έρευνα διεξάγει και το FBI.

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση έδωσε δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται πέντε πρώην εργαζομένους της εταιρείας και αναφέρεται σε δεύτερη φερόμενη σχέση του Χουάνγκ, αυτή τη φορά με στέλεχος της Nvidia που υπαγόταν απευθείας σε αυτόν.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι δύο φέρονται να καταγράφηκαν σε βίντεο μέσα σε ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια. Στη συνέχεια, μέλη της ομάδας ασφαλείας του Χουάνγκ φέρονται να ζήτησαν από το πρόσωπο που πραγματοποίησε την καταγραφή να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. Οι New York Times διευκρίνισαν, πάντως, ότι δεν είχαν δει το συγκεκριμένο βίντεο.

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Οι καταγγελίες για σχέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει η πρώτη υπόθεση, η οποία αφορά γυναίκα με το όνομα Άλις Χουάνγκ (Alice Huang), η οποία φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και με την εταιρεία Megaspeed, που δραστηριοποιείται στον τομέα των κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει βρεθεί στο επίκεντρο υποψιών για ενδεχόμενη διευκόλυνση της πρόσβασης κινεζικών επιχειρήσεων σε προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, κατά παράβαση των αμερικανικών εξαγωγικών περιορισμών.

Από την πλευρά της, η Nvidia έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν διαρρεύσει εταιρικά απόρρητα ή ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεκίνο απορρίπτει τις καταγγελίες περί κατασκοπείας, καλώντας την Ουάσιγκτον να μην τις αξιοποιήσει ως πρόσχημα για την επιβολή πρόσθετων περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα.

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Απώλειες ανω του 13% στη μετοχή – Σε αναταραχή η Nvidia

Οι αποκαλύψεις γύρω από τον Χουάνγκ και οι πληροφορίες για την αποχώρησή του έχουν εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με την επόμενη ημέρα της Nvidia, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε πτώση πάνω από 13% κατά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα στη Γουόλ Στριτ, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στην παραίτηση του εμβληματικού διευθύνοντα συμβούλου και ιδρυτή του γίγαντα των τσιπ, Τζένσεν Χουάνγκ .

Περίπου στις 16:35 (ώρα Ελλάδας), η μετοχή υποχωρούσε κατά 13,35%.

Η εταιρεία έχει χάσει 800 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακή αξία μετά την αποκάλυψη το περασμένο Σαββατοκύριακο των εξωσυζυγικών σχέσεων του Χουάνγκ, συμπεριλαμβανομένης μιας με μια γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Λίγο πριν από το άνοιγμα της Γουόλ Στριτ, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε, τερματίζοντας 33 χρόνια θητείας στο τιμόνι της εταιρείας της οποίας είναι ο ιδρυτής.

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Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ παραιτείται από τη θέση του προέδρου, του διευθυντή και από το διοικητικό συμβούλιο, με άμεση ισχύ.

Η Nvidia, η οποία ιδρύθηκε το 1993 από τον Τζένσεν Χουάνγκ, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές προηγμένων επεξεργαστών παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεχόμενη αποχώρηση του επί 33 χρόνια επικεφαλής της θα αποτελούσε σημαντική καμπή στην ιστορία της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο έλεγχο για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και για τις δραστηριότητές της που σχετίζονται με την κινεζική αγορά.