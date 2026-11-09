Άλις Χουάνγκ: Ποια είναι η καλλονή υπερκατάσκοπος που έπιασε στα «δίχτυα» της τον Mr Nvidia – Υψηλές διασυνδέσεις και η «αυλή» του Πεκίνου

Άλις Χουάνγκ, Nvidia και κατασκοπεία υπέρ της Κίνας βρίσκονται συνθέτουν μια νέα υπόθεση «θρίλερ» που έχει οδηγήσει στην παρέμβαση του αμερικανικού Κογκρέσου. Η Κινέζα επιχειρηματίας, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, φέρεται να στρατολογήθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Πεκίνου με σκοπό να προσεγγίσει τον Τζένσεν Χουάνγκ, τον ισχυρό άνδρα της Nvidia.

Μετά την παραδοχή του 63χρονου CEO για εξωσυζυγική σχέση, το ενδιαφέρον στρέφεται στο παρελθόν της Άλις Χουάνγκ, τις διασυνδέσεις της με την κινεζική βιομηχανία τεχνολογίας και τον ρόλο της στη Megaspeed. Η εταιρεία αυτή εξετάζεται για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ.

NEW: Nvidia CEO Jensen Huang admits to cheating on his wife two days after a report dropped that U.S. intelligence believes he had a relationship with a Chinese spy. “I was unfaithful to my wife,” Huang said in a letter to Nvidia staff. “My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did.” “I love our country and our company, and I am committed to protecting Nvidia and supporting America’s national security,” he said. The company has launched an independent investigation into Huang to determine whether he was the “target of a foreign intelligence effort.” The woman in question, alleged Chinese spy Alice Huang, is suspected of smuggling chips to China. Photos show her with the Nvidia CEO, and she is accused of funneling information to Beijing. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 8, 2026

Η υπόθεση περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με την τύχη 136.000 μονάδων GPU, ενώ η Nvidia διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα. Παράλληλα, τρεις επιτροπές του Κογκρέσου έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τον Χουάνγκ στις 18 Νοεμβρίου.

Το προφίλ της Άλις Χουάνγκ και οι διασυνδέσεις με την κινεζική τεχνολογία

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, δραστηριοποιείται στον χρηματοπιστωτικό και τεχνολογικό τομέα. Παρά το έντονο ενδιαφέρον των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και των διεθνών μέσων ενημέρωσης, πολλές πτυχές της επαγγελματικής της πορείας παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τους New York Times, στο παρελθόν φέρεται να είχε εργαστεί ως τηλεοπτική ρεπόρτερ στην Κίνα, χωρίς όμως η εφημερίδα να έχει καταφέρει να το επιβεβαιώσει ανεξάρτητα.

Αργότερα, εργάστηκε σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες και στη συνέχεια ασχολήθηκε με επενδύσεις, συνδεόμενη με το επενδυτικό ταμείο Hexi Capital στη Σαγκάη.

Η Hexi Capital έχει επενδύσει σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με ημιαγωγούς και τεχνητή νοημοσύνη, τομείς στρατηγικής σημασίας στον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας.

Nvidia CEO Jensen Huang has admitted to an affair with a woman suspected of spying for China. Nvidia has launched an investigation but says there’s no evidence company secrets were leaked. https://t.co/eXeEc42JOV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 9, 2026

Επενδυτές του κλάδου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υποστήριξαν ότι η Χουάνγκ και οι συνεργάτες της επικαλούνταν τις σχέσεις τους με τον επικεφαλής της Nvidia για να προσελκύσουν κεφάλαια και να διευρύνουν το δίκτυό τους.

Το επιχειρηματικό αυτό δίκτυο φέρεται να έχει επενδύσει σε κέντρα δεδομένων στην Κίνα, συχνά σε συνεργασία με κρατικούς φορείς.

Η Άλις Χουάνγκ παρουσιάστηκε ως διευθύνουσα σύμβουλος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη που παρέχει υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, τα εταιρικά στοιχεία δείχνουν ότι καταγραφόταν ως γενική διευθύντρια μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες λειτουργίας της Megaspeed, πριν το όνομά της αφαιρεθεί από τα σχετικά έγγραφα.

Η Nvidia έχει επιβεβαιώσει ότι η επιχειρηματίας δεν εργάζεται πλέον στη Megaspeed.

Παρά το κοινό επώνυμο, η Άλις Χουάνγκ δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

NVIDIA CEOのジェンスン・フアンにハニトラを仕掛けた、中国政府のスパイとされるピンクのドレスを着た女性。確かに親密な感じはする。シリコンバレーのテックイベントでも、こんな雰囲気の女性を見ること結構ある。(バイアスかも) https://t.co/RgehRwkHkB — Brandon K. Hill | CEO of btrax 🇺🇸x🇯🇵/2 (@BrandonKHill) November 8, 2026

Καταγγελίες για κινεζική κατασκοπεία και οι αντιδράσεις

Η υπόθεση έλαβε διεθνείς διαστάσεις στα τέλη Οκτωβρίου, όταν οι New York Times ανέφεραν ότι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ερευνούσαν την Άλις Χουάνγκ και τις επαφές της με τον επικεφαλής της Nvidia.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τις δραστηριότητές της για περίπου έναν χρόνο, εξετάζοντας κατά πόσον ενεργούσε για λογαριασμό του Πεκίνου.

Οι ανησυχίες αφορούσαν το ενδεχόμενο η επιχειρηματίας να είχε αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες για τη στρατηγική της Nvidia, μελλοντικές τεχνολογικές κινήσεις και τις προσπάθειες του Χουάνγκ να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να επιτρέψει περισσότερες εξαγωγές τσιπ στην Κίνα.

Νεότερα δημοσιεύματα, επικαλούμενα αμερικανικό υπηρεσιακό υπόμνημα, ανέφεραν ότι η Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Η αποστολή της φέρεται να ήταν η συλλογή πληροφοριών για τον Τζένσεν Χουάνγκ και, ενδεχομένως, ο επηρεασμός αποφάσεων για την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε αμερικανική τεχνολογία.

Δεν έχει αποδειχθεί δημόσια κάποια ποινική καταδίκη για κατασκοπεία, ούτε υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι ο επικεφαλής της Nvidia γνώριζε ενδεχόμενη δράση της Χουάνγκ για λογαριασμό κινεζικών υπηρεσιών.

Οι New York Times ανέφεραν ότι η επιχειρηματίας είχε αναρτήσει φωτογραφίες με τον Χουάνγκ στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να είναι σαφές πότε γνωρίστηκαν.

Η Nvidia αρχικά χαρακτήρισε τις επαφές τους ως συνηθισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις.

«Οι συναντήσεις με πελάτες αποτελούν μέρος της δουλειάς ενός διευθύνοντος συμβούλου. Ο Τζένσεν συνομιλεί με χιλιάδες στελέχη εταιρειών κάθε χρόνο», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Το μυστήριο των 136.000 μονάδων GPU και η Megaspeed

Η Megaspeed αποτελεί έναν από τους μεγάλους πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει αγοράσει επεξεργαστές αξίας άνω των 4,8 δισ. δολαρίων σε δύο χρόνια.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα κέντρα δεδομένων και τις υπολογιστικές υπηρεσίες για τεχνητή νοημοσύνη. Αμερικανικές Αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε για να αποκτήσουν κινεζικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε προηγμένους επεξεργαστές, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς της Ουάσινγκτον.

Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η Megaspeed είχε προμηθευτεί περίπου 136.000 μονάδες GPU, αλλά κατά τους ελέγχους εντοπίστηκε μόνο μέρος του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της. Η τύχη των υπόλοιπων μονάδων αποτέλεσε αντικείμενο ερωτημάτων, με υποψίες ότι μπορεί να μεταφέρθηκαν στην Κίνα.

Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός και τα ευρήματα των ελέγχων δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ούτε έχει αποδειχθεί παράνομη διοχέτευση στην κινεζική αγορά.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί παράνομης μεταφοράς, σημειώνοντας ότι η Nvidia διενήργησε αναλυτικούς ελέγχους για τον προορισμό των τσιπ.

Η Megaspeed έχει επίσης αρνηθεί ότι παραβίασε αμερικανικούς περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί νόμιμα.

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζεται είναι αν κινεζικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως την υπολογιστική ισχύ κέντρων δεδομένων εκτός Κίνας, χωρίς φυσική μεταφορά των επεξεργαστών.

Η Megaspeed εκτός λίστας συνεργατών της Nvidia

Σύμφωνα με το τεχνολογικό μέσο The Information, η Megaspeed βρισκόταν στον επίσημο κατάλογο συνεργατών της Nvidia στον τομέα του cloud όταν δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες καταγγελίες.

Ωστόσο, έως τις 8 Νοεμβρίου, η εταιρεία δεν εμφανιζόταν πλέον στη λίστα προτιμώμενων συνεργατών. Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς αφαιρέθηκε, ούτε αν η αλλαγή συνδέεται με την υπόθεση της Άλις Χουάνγκ ή με την ανεξάρτητη έρευνα.

Η Nvidia δεν έχει ανακοινώσει επίσημα διακοπή της συνεργασίας με τη Megaspeed. Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι οι συναλλαγές με τη Megaspeed δεν διέφεραν από εκείνες με άλλους πελάτες της περιοχής.

Η παρέμβαση του Κογκρέσου και η ανεξάρτητη έρευνα της Nvidia

Οι καταγγελίες κινητοποίησαν το αμερικανικό Κογκρέσο, με τρεις Ρεπουμπλικανούς βουλευτές να ζητούν ενημέρωση από τον επικεφαλής της Nvidia. Ζητήθηκε από τον Χουάνγκ να παρουσιαστεί σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση στις 18 Νοεμβρίου, σχετικά με τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ και τα πρωτόκολλα ασφαλείας της Nvidia.

«Τα πρόσφατα δημοσιεύματα εγείρουν σημαντικές ανησυχίες εθνικής ασφάλειας σχετικά με την πρόσβαση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία και πληροφορίες», ανέφεραν στην επιστολή τους.

Ο Χουάνγκ έχει κληθεί να απαντήσει έως τις 11 Νοεμβρίου για την αποδοχή της ημερομηνίας. Το αίτημα αφορά κοινοβουλευτική ενημέρωση και όχι απαγγελία κατηγοριών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα, υπό την επίβλεψη ειδικής επιτροπής και εξωτερικών νομικών συμβούλων. Επισημάνθηκε ότι η προστασία της εθνικής και οικονομικής ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία.

Η Nvidia ξεκαθάρισε πως το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι έχουν διαρρεύσει εταιρικά μυστικά ή διακυβεύτηκε η αμερικανική εθνική ασφάλεια, αλλά η έρευνα θα εξετάσει όλα τα δεδομένα.

Ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι στηρίζει τη διαδικασία και θα συνεργαστεί πλήρως με τους ερευνητές, ενώ το διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει να έχει εμπιστοσύνη στην ηγεσία του.

Η παραδοχή για την εξωσυζυγική σχέση

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του, μετά από δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με την Άλις Χουάνγκ. Σε εσωτερικό μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia, ανέλαβε προσωπική ευθύνη για τη συμπεριφορά του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του.

Αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες εργαζομένων, συνεργατών και μετόχων, διαβεβαιώνοντας πως παραμένει αφοσιωμένος στη Nvidia και θα εργαστεί για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους.

Ο Χουάνγκ δεσμεύθηκε να συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα και να προστατεύσει την εταιρεία και την εθνική ασφάλεια, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειάς του.

Η παραδοχή του δεν αποδεικνύει την ύπαρξη επιχείρησης κατασκοπείας ή διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στην Κίνα.

Η Wall Street, η αξία της Nvidia και οι αντιδράσεις

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Nvidia, που αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Με χρηματιστηριακή αξία περίπου 4,5 τρισ. δολαρίων, η εταιρεία είναι μία από τις πολυτιμότερες παγκοσμίως.

Οι επεξεργαστές της χρησιμοποιούνται σε τεχνολογίες όπως το ChatGPT και το Gemini της Google, καθώς και σε υπερυπολογιστές διεθνώς.

Η μετοχή της Nvidia είχε ήδη πιεστεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για το κόστος και τις αποδόσεις επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι νέες αποκαλύψεις δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στις 17 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η προσωπική εμπλοκή του Χουάνγκ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι ένας από τους ιδρυτές της Nvidia και βασικός παράγοντας της μετατροπής της σε παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό.

Παρά τα ερωτήματα, δεν έχει ανακοινωθεί αλλαγή στη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο τον στηρίζει.