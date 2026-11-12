Nvidia: Ο πόλεμος των κατασκόπων πίσω από το σκάνδαλο

Οι αποκαλύψεις για τον Τζένσεν Χουάνγκ εκθέτουν τον Τραμπ και αναδεικνύουν την τεχνολογία σε πεδίο σύγκρουσης των δύο υπερδυνάμεων

Oι πιέσεις προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ εντείνονται, όπως και οι πολιτικές διαστάσεις του θέματος.

Χθες, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κέβιν Κράμερ, από την Επιτροπή Τραπεζών της αμερικανικής Γερουσίας, τον κάλεσε να παραιτηθεί, μετά τις αποκαλύψεις για την εξωσυζυγική σχέση του με Κινέζα επιχειρηματία που φέρεται να είναι κατάσκοπος του Πεκίνου.

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Παράλληλα, μέτοχοι της Nvidia κατέθεσαν αγωγή κατά του Χουάνγκ και της εταιρείας, κατηγορώντας τους ότι απέκρυψαν κρίσιμες πληροφορίες και παραπλάνησαν τους επενδυτές.

Ήδη διεξάγεται έρευνα από το ΔΣ της γιγάντιας εταιρείας που κατασκευάζει τσιπ για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τη δική του έρευνα διεξάγει και το FBI, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου ο Χουάνγκ είναι από τους πιο στενούς φίλους στη Σίλικον Βάλεϊ.

Οι επιπτώσεις όμως του σκανδάλου είναι ευρύτερες. Κατ’ αρχάς για τον Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται εκτεθειμένος μια και έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τις αναφορές για κινεζική κατασκοπεία και κυβερνοεπιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον κάνει το ίδιο.

Ρεπορτάζ μάλιστα της «Wall Street Journal» ανέφερε ότι γνώριζε για την υπόθεση Χουάνγκ εδώ και έναν χρόνο και δεν έκανε κάτι.

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Η προσέγγιση Τραμπ θα μπορούσε να ενθαρρύνει την Κίνα να αναλάβει μεγαλύτερο ρίσκο, πιστεύει ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην αναλυτής αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για την Κίνα. «Η χαλαρή στάση του προέδρου απέναντι στην κατασκοπεία καθησυχάζει το Πεκίνο ότι το πολιτικό πλήγμα από τις κατασκοπευτικές επιχειρήσεις θα είναι πολύ διαχειρίσιμο».

Πόσο θα επηρεάσει το σκάνδαλο τις σινο-αμερικανικές σχέσεις; Δημόσια οι σχέσεις των προέδρων ΗΠΑ και Κίνας είναι καλές, η υπόθεση Χουάνγκ όμως, όπως σημειώνουν οι «New York Times», δείχνει πως μαίνεται ένας άγριος πόλεμος κατασκοπείας.

Το ότι η Ουάσιγκτον υποψιάζεται πως ο επικεφαλής της Nvidia ήταν στόχος κατασκοπείας από το Πεκίνο υπογραμμίζει τη βαθιά δυσπιστία μεταξύ των δύο δυνάμεων, παρότι οι ηγέτες τους θα προσπαθήσουν την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της συνόδου της APEC στη Σενζέν της Κίνας, να σταθεροποιήσουν τους δεσμούς τους.

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Εκεί βέβαια, το σκάνδαλο κατασκοπείας αναμένεται να ρίξει τη σκιά του, καθώς θα προσπαθούν να επεκτείνουν μια εύθραυστη εμπορική εκεχειρία.

Υπό τον Σι, το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δημιουργήσει μια πιο εξελιγμένη και δυναμική υπηρεσία κατασκοπείας που υπογραμμίζει τακτικά τη σημασία της τεχνολογικής ασφάλειας και των απειλών που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτόχρονα, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει δηλώσει ότι οι κινεζικές εταιρείες αποτελούν νόμιμο στόχο κατασκοπείας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί και η βιοτεχνολογία.

Τα τσιπ υπολογιστών της Nvidia τροφοδοτούν την παγκόσμια άνθηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι λογικό η εταιρεία να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να κρατήσει αυτή την τεχνολογία μακριά από τα χέρια της Κίνας. Αυτό καθιστά τον Χουάνγκ ο οποίος έχει ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ για να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα, πρωταρχικό στόχο, λένε οι αναλυτές.

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«Επιδεικνύουν θράσος αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μας εκπλήσσει αυτό», σχολιάζει ο Κρίστοφερ Τζόνσον, πρώην αξιωματικός των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος είναι τώρα πρόεδρος της China Strategies Group, μιας εταιρείας συμβούλων κινδύνου.

«Κάθε φορά που οι Κινέζοι χαρακτηρίζουν κάτι ως εθνική στρατηγική προτεραιότητα, όπως έχουν κάνει με τα τσιπ και την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπονοούν ότι θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να επιτύχουν τον σκοπό τους».

Μέχρι στιγμής, πάντως, το σκάνδαλο δεν φαίνεται να ανατρέπει τα σχέδια για τη συνάντηση Τραμπ – Σι την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Κίνα.