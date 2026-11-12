Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την Κυριακή, σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του

Νέες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρνουν στο προσκήνιο ακόμη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του τεχνολογικού κολοσσού. Πρόκειται για την 48χρονη Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη, φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον 63χρονο επικεφαλής της Nvidia.

Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη πέντε πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας, αναφέρει ότι οι δύο τους καταγράφηκαν σε βίντεο να ερωτοτροπούν σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια, τον περασμένο Μάρτιο, στο περιθώριο εταιρικού συνεδρίου. Η Πάουελ είναι επίσης παντρεμένη, ενώ στην ιεραρχία της Nvidia βρίσκεται υπό την άμεση εποπτεία του Χουάνγκ.

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Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με εσωτερική έρευνα για το ενδεχόμενο να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Η έρευνα συνδέεται με τη φερόμενη ερωτική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος του τεχνολογικού κλάδου, για την οποία αμερικανικές υπηρεσίες έχουν εκφράσει υποψίες ότι ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί από την κινεζική κυβέρνηση.

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Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την Κυριακή, σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την ηγεσία της εταιρείας, εν μέσω των αποκαλύψεων για τις δύο φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις και της έρευνας για πιθανή εμπλοκή ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ

Η Κίμπερλι Πάουελ δεν αποτελεί ένα άγνωστο πρόσωπο στους κόλπους της Nvidia. Αντιθέτως, σύμφωνα με το Business Insider, διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα της υγείας.

Η 48χρονη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1999 ως μηχανικός υλικού υπολογιστών (hardware engineer). Στη συνέχεια εργάστηκε στον τομέα ανάπτυξης προϊόντων μιας νεοφυούς εταιρείας ηλεκτρονικών συστημάτων, προτού ενταχθεί στο δυναμικό της Nvidia.

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Η πρώτη επαφή της με την εταιρεία έγινε όταν επιχείρησε να ενημερωθεί για τις δυνατότητες των επεξεργαστών της. Όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στο podcast Lifers, τον περασμένο Αύγουστο, η Nvidia επικοινώνησε εκ νέου μαζί της όταν διαπίστωσε ότι οι τεχνολογίες της μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.

BREAKING: Jensen Huang’s second alleged mistress revealed to be Kimberly Powell, Nvidia’s vice president of health care. https://t.co/DB75R5sO8n — Polymarket (@Polymarket) November 11, 2026

Η Πάουελ προσλήφθηκε το 2008, αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα επιχειρηματικής ανάπτυξης στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της υγείας. Αποστολή της ήταν η προώθηση των τεχνολογικών πλατφορμών της Nvidia, η αναζήτηση νέων αγορών και η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Η ίδια είχε χαρακτηρίσει τότε τη συγκεκριμένη επαγγελματική ευκαιρία «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

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Η εξέλιξή της στην εταιρεία υπήρξε σταθερή. Το 2016 προήχθη σε ανώτερη διευθύντρια (senior director), αναλαμβάνοντας την ηγεσία ομάδας επιχειρηματικής ανάπτυξης με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Έναν χρόνο αργότερα, το 2017, ανέλαβε τη θέση της αντιπροέδρου του τομέα υγείας της Nvidia, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το εταιρικό βιογραφικό της, οι αρμοδιότητές της καλύπτουν τόσο τις τεχνολογίες υλικού όσο και τις εφαρμογές λογισμικού που αναπτύσσει η Nvidia για τον τομέα της υγείας. Το αντικείμενό της εκτείνεται από την ιατρική απεικόνιση και τις βιοεπιστήμες μέχρι την ανακάλυψη νέων φαρμάκων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

🇺🇸 Meet Kimberly Powell, the married Nvidia VP embroiled in Jensen cheating scandal. An electrical engineer by training, Powell joined Nvidia back in 2008 when it was still just a graphics card company. For nearly 2 decades she rose to run its entire global healthcare, drug discovery, and AI startup division, reporting directly to Huang. Five sources reportedly exposed an affair between the two married execs after they were allegedly caught on video being affectionate at a San Jose hotel. Nearly two decades of building an AI powerhouse just got overshadowed by a hotel scandal that could bring down Nvidia’s CEO in a heartbeat. Source: The NY Times / Writer: Bri Διαφήμιση November 12, 2026

«Πρακτικά ζω και αναπνέω για τον τομέα της υγείας. Επομένως, μιλάω συνεχώς γι’ αυτόν», είχε δηλώσει το 2025 στο Business Insider, περιγράφοντας τη σημασία που έχει αποκτήσει ο συγκεκριμένος κλάδος στην επαγγελματική της ζωή.

Το βίντεο στο ξενοδοχείο και ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia

Η Πάουελ και ο Τζένσεν Χουάνγκ συνεργάζονται από το 2008, έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 18 χρόνια κοινής επαγγελματικής παρουσίας στην εταιρεία. Ο Χουάνγκ, ο οποίος ίδρυσε την Nvidia το 1993 και παραμένει στο τιμόνι της, είχε αναγνωρίσει από νωρίς τις δυνατότητες αξιοποίησης των προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων στην ιατρική.

Σε συνέντευξή της στο podcast Lifers τον περασμένο Αύγουστο, η Πάουελ είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια στο ενδιαφέρον του για τον συγκεκριμένο τομέα.

«Ο Τζένσεν ενδιαφέρεται με πάθος για τον κλάδο της υγείας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον του ενισχύθηκε όταν ήρθε σε επαφή με ερευνητές που επιδίωκαν σημαντικές εξελίξεις στην ιατρική και αναζητούσαν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία.

Πλέον, η σχέση των δύο στελεχών βρίσκεται στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων, μετά τις πληροφορίες των New York Times για το βίντεο από το ξενοδοχείο στο Σαν Χοσέ, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia τον περασμένο Μάρτιο.

Το γεγονός ότι η Πάουελ είναι άμεσα υφισταμένη του Χουάνγκ στην εταιρική ιεραρχία προσδίδει στην υπόθεση και διάσταση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς εγείρονται ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia, ο οποίος περιλαμβάνει εισαγωγική επιστολή του ίδιου του Χουάνγκ, αναφέρεται στις προσωπικές σχέσεις ως μία από τις καταστάσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων. Παράλληλα, προβλέπει ότι η εταιρεία διερευνά άμεσα αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Μετά τις αποκαλύψεις, η Πάουελ φέρεται να ακύρωσε προγραμματισμένη δημόσια εμφάνισή της. Η δημοσιογράφος του CNN Μεγκ Τίρελ γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας X ότι επρόκειτο να συντονίσει συζήτηση σε συνέδριο το πρωί της Πέμπτης, στην οποία θα συμμετείχε η αντιπρόεδρος της Nvidia, αλλά ενημερώθηκε ότι εκείνη δεν θα παραστεί.

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει την απομάκρυνση του Χουάνγκ

Την ίδια στιγμή, η θέση του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia φαίνεται να βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εσωτερική έρευνα για τις προσωπικές του σχέσεις και τις πιθανές διασυνδέσεις τους με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι εξελίξεις είχαν αντίκτυπο και στη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας. Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε σχεδόν κατά 8% την Τετάρτη, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τις συζητήσεις σχετικά με την απομάκρυνση του επικεφαλής της.

Εφόσον συνεχιστούν οι απώλειες, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ενδέχεται να έχει μειωθεί κατά περίπου 600 δισ. δολάρια από τότε που το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την έρευνα για τη σχέση του Χουάνγκ με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με την Κυριακή, όταν η διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον Τζένσεν Χουάνγκ και την ομάδα του.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του «με ή χωρίς αιτιολογία», εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των 11 μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Μια ενδεχόμενη αποχώρησή του, ωστόσο, θα δημιουργούσε σημαντικό κενό ηγεσίας στον τεχνολογικό κολοσσό, καθώς ο 63χρονος είναι συνιδρυτής της εταιρείας και δεν υπάρχει προφανής διάδοχος. Ο ίδιος κατέχει περίπου το 3,6% των μετοχών της Nvidia, ενώ διαθέτει δεκάδες άμεσα υφισταμένους, στοιχείο που αποτυπώνει τον ισχυρό έλεγχο που ασκεί στην εταιρεία.

Τέλος, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλέστηκε την Τετάρτη πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεργάζεται ήδη με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του Χουάνγκ.